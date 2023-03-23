Редакция Кино 24 традиционно рассказывает о рейтинговых списках проектов Netflix, которые он обновляет еженедельно. Поэтому приготовьте попкорн – гарантируем, что вам будет из чего выбрать!

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Итак, что выбирали украинцы на платформе за период с 13 по 19 марта? Читайте дальше.

10 самых популярных фильмов Netflix в Украине

Самым популярным фильмом на Netflix за период с 13 по 19 марта стал криминальный триллер 2023 года режиссера Джейми Пейна по сценарию Нила Кросса "Лютер: Солнце в упадке". Он является продолжением одноименного британского телесериала 2010 – 2019 годов. В фильме снялся Идрис Эльба, повторяющий свою роль Джона Лютера, с Синтией Эриво и Энди Серкисом.

По сюжету, блестящий, но опальный детектив Джон Лютер убегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу-садиста, терроризирующего Лондон.

"Лютер: Солнце на спаде": смотрите трейлер фильма

Больше проектов в рейтинговом списке:

"Тихий водоворот", 2021 год – в фильме Мэтт Дэймон играет Билла Бейкера, не очень успешного рабочего из Оклахомы, который путешествует в Марсель в поисках доказательств, которые помогут его дочери, осужденной за убийство. Бейкер встречается с женщиной по имени Вирджиния (Камилла Коттин), помогающей ему найти ключевую информацию, чтобы доказать невинность своей дочери.

"Даль", 2023 год – по сюжету, недовольная сбегает на хорватский остров, где ее умершая мать купила давно дом. Она надеется наконец найти мир и отдых, но она не рассчитала на Иосифа, все еще живущего на земле.

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"Еще есть время", 2022 год – в этой драме о скачках во времени, трудоголик, который всегда спешит, теперь хочет, чтобы жизнь замедлилась. Впоследствии он обнаруживает, что перескакивает на год вперед каждые несколько часов.

"У нас есть призрак", 2023 год – в проекте сыграли известные Дэвид Гарбор, Энтони Маки, Дженнифер Кулидж и другие. Найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно – мишенью тайной правительственной организации.

"На Западном фронте без перемен", 2022 год – в новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны.

"К тебе или ко мне", 2022 год – романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.

"Знакомьтесь – Джо Блэк", 1998 год – сюжет фильма рассказывает о Джо Блэке, который является смертельной инкарнацией смерти. Он приходит на Землю с целью взять с собой человека, который сможет заменить его в должности смерти. Но во время своего пребывания на Земле Джо начинает исследовать жизнь людей и влюбляется в девушку по имени Сьюзен. Главную роль сыграл Брэд Питт.

"Красное сообщение", 2021 год – в центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже не раз похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения.

"Достать ножи: Стеклянная луковица", 2022 год – в комедии от сценариста и режиссера Райана Джонсона всемирно известный детектив Бенуа Бланк (Дениел Крейг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.

10 популярнейших фильмов Netflix в Украине / Netflix

10 самых популярных сериалов Netflix в Украине

Самым популярным шоу Netflix в Украине стал сериал "Тень и Кость" (2 сезон). Следует отметить, что он является адаптацией популярной серии фэнтези-романов Леи Бардуго. "Тень и Кость" рассказывает о девушке по имени Алина, которая живет в мире, разделенном Великой Стеной на две части: обычный мир и темный мир, населяющий опасные чудовища. Алина узнает, что она обладает редкой способностью контролировать силу, которая может объединить обе части света. Она становится целью враждебных сил, которые пытаются поймать ее, поэтому Алина должна научиться использовать свою силу и спасти мир от хаоса.

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Второй сезон следует истории из нескольких романов, таких как "Осада и буря", "Руина и восстание" (вторая и третья книги в трилогии "Тень и кость") и первая книга по побочной дилогии "Шестерка воронов". В нем мы видим как старых, так и новых персонажей.

"Тень и Кость" 2 сезон: смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинговом списке:

"Секс/Жизнь", 1, 2 сезона – сюжет сериала рассказывает о Билли Коннорс, которая с жизнью в Бостоне, вместе со своим мужем и детьми, начинает скучать по ее прошлом в Нью-Йорке. Там она испытывала страсть и рискованную любовь со старым бойфрендом Брэдом Симонсом. Чтобы воплотить свои воспоминания и эротические фантазии, Билли записывает все в дневнике и оставляет его на виду своему мужу.

"Ты", 1, 2, 4 сезона – главную роль неизменно исполнит Пенн Бэджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. После его неудач и убийств в США он перебирается в Европу, а именно – в Лондон. В 4 сезоне он становится профессором Джонатаном Муром.

"Уэнздей", 1 сезон – по сюжету, девочка адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Шантаж", 1 сезон – главную роль сыграл Ной Сентинео ("Всем ребятам, которых я любила раньше"). По сюжету бывшая сотрудница ЦРУ грозится раскрыть секреты агентства, и юрист-новичок попадает в бурный и опасный мир международного шпионажа.

"Черный список", 1 сезон – главный герой, Реддингтон (играет его Джеймс Спейдер), кажется ФБР и предлагает помощь в разоблачении преступников из своего списка, включающего самых опасных преступников мира, с которыми он сам когда-то работал. Каждый эпизод "Черного списка" показывает, как Реддингтон помогает ФБР задержать нового преступника из своего списка, используя свои связи и знания о преступном мире.

10 популярнейших сериалов Netflix в Украине / Netflix