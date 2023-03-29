В лидеры выбился уголовный триллер "Лютер: Падшее солнце" и адаптация популярной серии фэнтези-романов Леи Бардуго – сериал "Тень и Кость". Итак, что выбирали украинцы на платформе за период с 20 по 26 марта? Читайте дальше.

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10 самых популярных фильмов Netflix в Украине

Самым популярным фильмом на Netflix за период с 20 по 26 марта стал криминальный триллер 2023 года режиссера Джейми Пейна по сценарию Нила Кросса "Лютер: Падшее солнце". Он является продолжением одноименного британского телесериала 2010 – 2019 годов. В фильме снялся Идрис Эльба, повторяющий свою роль Джона Лютера, с Синтией Эриво и Энди Серкисом.

По сюжету, блестящий, но опальный детектив Джон Лютер убегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу-садиста, терроризирующего Лондон.

"Лютер: Падшее солнце": смотрите трейлер фильма

Больше проектов в рейтинговом списке

"Тихий водоворот", 2021 год – в фильме Мэтт Дэймон играет Билла Бейкера, не очень успешного рабочего из Оклахомы, который путешествует в Марсель в поисках доказательств, которые помогут его дочери, осужденной за убийство. Бейкер встречается с женщиной по имени Вирджиния (Камилла Коттин), помогающей ему найти ключевую информацию, чтобы доказать невинность своей дочери.

"Еще есть время", 2023 год – щемящая итальянская драма о прыжках во времени. В центре сюжета – трудоголик, который всегда спешил, но теперь хочет замедлиться, ведь каждые несколько часов он попадает на год дальше в будущее.

"Джонни", 2022 год – польский фильм, созданный на основе реальных событий. Главный герой – молодой преступник, приговоренный к общественным работам в хосписе, начинает дружить со священником, который переворачивает его жизнь с ног на голову.

"Загадочное убийство", 2021 год – в центре истории – Дженнифер и Адам – супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

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"Даль", 2023 год – по сюжету, недовольная сбегает на хорватский остров, где ее умершая мать купила давно дом. Она надеется наконец найти мир и отдых, но она не рассчитала на Иосифа, все еще живущего на земле.

"На Западном фронте без перемен", 2022 год – в новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны.

"У нас есть призрак", 2023 год – в проекте сыграли известные Дэвид Гарбор, Энтони Маки, Дженнифер Кулидж и другие. Найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно – мишенью тайной правительственной организации.

"Серый человек", 2022 год – по сюжету, агент ЦРУ Джентри, которого больше знают по позывному "Серый человек", противостоит своему коллеге Ллойду. Методы слежки и борьбы у обоих героев кардинально отличаются, поэтому предусмотреть их решения невозможно. Фильм снят по мотивам шпионского романа Марка Грини, который уже успел стать бестселлером.

10 популярнейших фильмов Netflix в Украине / Netflix

10 самых популярных сериалов Netflix в Украине

Самым популярным шоу Netflix в Украине стал сериал "Тень и Кость" (2 сезон). Он является адаптацией популярной серии фэнтези-романов Леи Бардуго. "Тень и Кость" рассказывает о девушке по имени Алина, которая живет в мире, разделенном Великой Стеной на две части: обычный мир и темный мир, населяющий опасные чудовища. Алина узнает, что она обладает редкой способностью контролировать силу, которая может объединить обе части света. Она становится целью враждебных сил, которые пытаются поймать ее, поэтому Алина должна научиться использовать свою силу и спасти мир от хаоса.

Второй сезон следует истории из нескольких романов, таких как "Осада и буря", "Руина и восстание" (вторая и третья книги в трилогии "Тень и кость") и первая книга по побочной дилогии "Шестерка воронов". В нем мы видим как старых, так и новых персонажей.

"Тень и Кость" 2 сезон: смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинговом списке

"Ночной агент", 2023 год – детектив, в центре сюжета которого – агент ФБР, ответственный за линию экстренной связи. Однажды он принимает звонок, погружающий его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

"Секс/Жизнь", 1, 2 сезона – сюжет сериала рассказывает о Билли Коннорс, которая с жизнью в Бостоне, вместе со своим мужем и детьми, начинает скучать по ее прошлом в Нью-Йорке. Там она испытывала страсть и рискованную любовь со старым бойфрендом Брэдом Симонсом. Чтобы воплотить свои воспоминания и эротические фантазии, Билли записывает все в дневнике и оставляет его на виду своему мужу.

"Уэнздей", 1 сезон – по сюжету, девочка адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Шантаж", 1 сезон – главную роль сыграл Ной Сентинео ("Всем ребятам, которых я любила раньше"). По сюжету бывшая сотрудница ЦРУ грозится раскрыть секреты агентства, и юрист-новичок попадает в бурный и опасный мир международного шпионажа.

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"Черный список", 1 сезон – главный герой, Реддингтон (играет его Джеймс Спейдер), кажется ФБР и предлагает помощь в разоблачении преступников из своего списка, включающего самых опасных преступников мира, с которыми он сам когда-то работал. Каждый эпизод "Черного списка" показывает, как Реддингтон помогает ФБР задержать нового преступника из своего списка, используя свои связи и знания о преступном мире.

"Ты", 1, 2, 4 сезона – главную роль неизменно исполнит Пенн Беджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. После его неудач и убийств в США он перебирается в Европу, а именно – в Лондон. В 4 сезоне он становится профессором Джонатаном Муром.

"Бриджертоны", 1 сезон – американский костюмированный телесериал, в котором семья Бриджертонов – одна из самых примечательных в Лондоне. Все потому, что все представители этой аристократической семьи выделяются своим умом и красотой. Но когда наступает время отдавать замуж старшую дочь Дафну, популярность этой семьи может пошатнуться или резко взлететь. Все будет зависеть от слухов, которые распространяет лондонская сплетница леди Уистлдоун.

10 популярнейших сериалов Netflix в Украине / Netflix