В своем инстаграме актер поделился списком "зацепивших" в последнее время лент. В нем мы увидим номинантов на Оскар и новый фильм из Марго Робби "Вавилон".

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5 новых фильмов, которые понравились Тарасу Цымбалюку

"Вкус у каждого свой, конечно. Фильмировать начали с такой скоростью, что, конечно, не успеваешь за всеми картинами, – говорит Тарас Цымбалюк. – Но несколько трендов сезона с удовольствием подтверждаю!".

"Бледно-голубой глаз"

Год: 2022

Жанр: триллер, детектив



"Бледно-голубой глаз" с Бейлом – это сплошная вкусняшка. Каждую секунду ловил насыщенность полным совершенством жанра. Обожаю грамотные, художественные триллеры. Красиво перенесли зрителя в историческую атмосферу: раскадровали, покрасили, всех надели – топчик. Здесь меня держал и сюжет: очень все прописано. Ну, и Бэйл – живая легенда, ходячие пособие по мужскому актерскому мастерству. Кайф.

"Бледно-голубой глаз": смотрите трейлер

"Банши Инеерина"

Год: 2022

Жанр: комедия, драма

"Банши Инеерина" – это совершенно неожиданное чудо для любого зрителя. Стильная трагикомедия. Очень умело представлен черный юмор. Глисон и Фаррелл – мощный тандем. Сидел с открытым ртом во время всех их общих сцен. И все это звучит под аккомпанемент одной из самых красивых стран мира – Ирландия – идеальный фон этой истории.

"Банши Инеерина": смотрите трейлер

"Вавилон"

Год: 2022

Жанр: драма, комедия

Ааа, как так можно? Это первое, что мне пришло в голову после просмотра… Этот фильм доказал, что у кино нет абсолютно никаких пределов – второе мнение, после просмотра. Марго Робби еще раз идеально вписывается в очередной материал и отдается в каждом кадре! Низкий поклон художнику-постановщику! Одним словом, максимально талантливо сгенерированный трэш и вакханалия пронизаны интересной сюжетной линией.

"Вавилон": смотрите трейлер

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"Увольнение"

Год: 2022

Жанр: драма, экшн

Здесь Уилл Смит доказывает, что он глубокий драматический актер с нужной гибкостью. Самая реальная история, которая легла в основу ленты, – сильная и не оставляющая равнодушным… Если снимать фильмы о страницах жестокости рабства – то только так.

"Увольнение": смотрите трейлер

"Кит"

Год: 2022

Жанр: драма

Обожаю такие практически моноистории, да еще и в виде глубокой психологической драмы. Грим/костюм – непревзойденные. Сценарий – безупречен. Фрейзер далеко не мой кумир среди драматических актеров, но признать стоит: роль сделана качественно! Оскар как яркое тому доказательство!

"Кит": смотрите трейлер