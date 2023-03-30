Ці проєкти відомі своїми запальними діалогами, незабутніми сюжетними поворотами та емоційними моментами, які точно не залишать байдужими жодного глядача. Від гумористичних комедій до моторошних детективних історій, – у нас є все, що потрібно для незабутнього вечора в компанії друзів.

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"Вбивства в одній будівлі"

Це комедійний кримінальний серіал, який вийшов у 2021 році. Головні ролі у серіалі виконують Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес.

Сюжет серіалу розгортається навколо трьох жителів однієї великої будівлі в Нью-Йорку, які мають спільний інтерес до кримінальних справ. Вони починають вести власне розслідування справи про вбивство одного з жителів будинку, яке сталося неподалік від них. Під час розслідування вони знаходять низку інших злочинів, пов'язаних з місцем проживання та знаходженням жертви.

Однак, серіал не обмежується лише кримінальними інтригами, а також пропонує сильну комедійну компоненту та сатиричний погляд на сучасне життя в мегаполісі.

"Вбивства в одній будівлі": дивіться трейлер

"Фундація"

Це науково-фантастичний серіал, який був випущений у 2021 році на платформі Apple TV+. Він є екранізацією однойменного роману Ісаака Азімова.

Сюжет серіалу розповідає про Гаррі Селдона, вченого, який пророкує занепад Галактичної імперії і засновує "Фундацію", що має за мету зберегти знання людства та забезпечити відновлення цивілізації після занепаду імперії. Через століття після заснування "Фундації" настане критичний момент, коли її існування буде під загрозою.

"Фундація": дивіться трейлер

"Дім Дракона"

Епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

"Дім Дракона": дивіться трейлер

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"Венздей"

Це американський комедійний горор, що ґрунтується на персонажі Венздей з родини Аддамсів. Режисером чотирьох з восьми епізодів є Тім Бертон, який також є виконавчим продюсером проєкту. Прем'єра серіалу відбулася на Netflix 23 листопада 2022 року. Усього за два тижні з моменту виходу серіал став третім за кількістю переглядів серед англомовних проєктів на Netflix.

За сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей": дивіться трейлер

"Шантаж"

Головну роль зіграв Ной Сентінео ("Усім хлопцям, яких я кохала раніше"). За сюжетом, колишня співробітниця ЦРУ погрожує розкрити секрети агентства, і юрист-новачок потрапляє в бурхливий і небезпечний світ міжнародного шпигунства.

"Шантаж": дивіться трейлер

"Спіймати Кайдаша"

Серіал "Спіймати Кайдаша" став одним з найпопулярніших в Україні. Він є адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

29 березня 2023 року серіал вийшов на Netflix.

"Спіймати Кайдаша": дивіться усі серії серіалу