Эти проекты известны своими зажигательными диалогами, незабываемыми сюжетными поворотами и эмоциональными моментами, которые точно не оставят равнодушными ни одного зрителя. От юмористических комедий до жутких детективных историй – у нас есть все, что нужно для незабываемого вечера в компании друзей.

Смотрите также 10 популярнейших фильмов и сериалов Netflix в Украине, которые нельзя пропустить

6 увлекательных сериалов для вечернего просмотра с друзьями

"Убийства в одном здании"

Это комедийный криминальный сериал, вышедший в 2021 году. Главные роли в сериале играют Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.

Сюжет сериала разворачивается вокруг трех жителей одного большого здания в Нью-Йорке, представляющих общий интерес к уголовным делам. Они начинают вести собственное расследование дела об убийстве одного из жителей дома, которое произошло недалеко от них. В ходе расследования они находят ряд других преступлений, связанных с местожительством и нахождением жертвы.

Однако сериал не ограничивается только криминальными интригами, а также предлагает сильную комедийную компоненту и сатирический взгляд на современную жизнь в мегаполисе.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер

"Основание"

Это научно-фантастический сериал, выпущенный в 2021 году на платформе Apple TV+. Он является экранизацией одноименного романа Исаака Азимова.

Сюжет сериала рассказывает о Гарри Селдоне, ученом, предсказывающем упадок Галактической империи и основывающем "Основании", цель сохранить знания человечества и обеспечить восстановление цивилизации после упадка империи. Через столетие после основания "Основании" наступит критический момент, когда ее существование будет под угрозой.

"Основание": смотрите трейлер

"Дом Дракона"

Эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйгона И.

"Дом Дракона": смотрите трейлер

Интересно 9 лучших новых фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix в апреле

"Уэнздей"

Это американский комедийный горор, основанный на персонаже Уэнздей из семьи Аддамсов. Режиссером четырех из восьми эпизодов является Тим Бертон, также исполнительный продюсер проекта. Премьера сериала состоялась на Netflix 23 ноября 2022 года. Всего через две недели с момента выхода сериал стал третьим по количеству просмотров среди англоязычных проектов на Netflix.

По сюжету девочка адаптируется в школе, где она заметно выделяется среди американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнздей": смотрите трейлер

"Шантаж"

Главную роль сыграл Ной Сентинео ("Всем ребятам, которых я любила раньше"). По сюжету бывшая сотрудница ЦРУ грозится раскрыть секреты агентства, и юрист-новичок попадает в бурный и опасный мир международного шпионажа.

"Шантаж": смотрите трейлер

"Поймать Кайдаша"

Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из популярнейших в Украине. Он является адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

29 марта 2023 года сериал вышел на Netflix.

"Поймать Кайдаша": смотрите все серии сериала