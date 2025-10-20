Укр Рус
20 жовтня, 11:00
2

Де дивитись американський детективний серіал з українським актором Олександром Рудинським

Ольга Паньків
Основні тези
  • 20 жовтня 2025 року в Україні вийде американський шпигунський серіал "Агентство".
  • У серіалі зіграв український актор театру та кіно Олександр Рудинський.

20 жовтня 2025 року в Україні вийде американський шпигунський серіал "Агентство". Це одна із найособливіших прем'єр останніх часів, адже у стрічці зіграв український актор театру та кіно Олександр Рудинський.

Серіал можна буде подивитися на українському телебаченні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де саме покажуть стрічку та що відомо про її сюжет.

 

Де можна подивитись серіал "Агентство"?

В Україні прем'єра американського детективного суперхіта з Олександром Рудинським відбудеться 20 жовтня о 22:00. Серіал можна буде подивитися на телеканалі 1+1 Україна. 

Особливістю цієї стрічки є те, що серед акторського складу можна побачити одразу двох українських акторів – Олександра Рудинського та Сергія Онопка, які втілили ролі українських військових.

В українському ефірі покажуть перший сезон – 10 серій.

"Агентство": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет серіалу зосереджується на герої, який є таємним агентом ЦРУ Брендона. Його псевдонім – Марсіанин. Після шести років роботи під прикриттям він намагається повернутися до спокійного цивільного життя та навіть знаходить свою другу половинку. Однак його шпигунське минуле знову і знову нагадує про себе. Тож він вкотре опиняється у вирі інтриг та детективних історій.

Що відомо про участь Олександра Рудинського у серіалі?

  • Цей серіал точно буде цікавим для українських глядачів. Зокрема, тому що у стрічці зіграли українські актори – Олександр Рудинський та Сергій Онопко.
  • Сюжетна лінія персонажа Олександра Рудинського розгортається під час повномасштабної російсько-української війни.
  • Деякі події відбуваються безпосередньо на лінії фронту.
  • Олександр Рудинський, лауреат премії BAFTA, у серіалі втілив образ військового, на ім'я Сашко Бутенко, який працює під прикриттям в Україні.
  • Сергій Онопко також виконав роль військового Сил спеціальних операцій – доктора Коваля, що діє в Україні під прикриттям.