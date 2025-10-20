20 жовтня 2025 року в Україні вийде американський шпигунський серіал "Агентство". Це одна із найособливіших прем'єр останніх часів, адже у стрічці зіграв український актор театру та кіно Олександр Рудинський.

Серіал можна буде подивитися на українському телебаченні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де саме покажуть стрічку та що відомо про її сюжет.

Дивіться також Найкращий детективний трилер з Кірою Найтлі, який дивляться українці на Netflix

Де можна подивитись серіал "Агентство"?

В Україні прем'єра американського детективного суперхіта з Олександром Рудинським відбудеться 20 жовтня о 22:00. Серіал можна буде подивитися на телеканалі 1+1 Україна.

Особливістю цієї стрічки є те, що серед акторського складу можна побачити одразу двох українських акторів – Олександра Рудинського та Сергія Онопка, які втілили ролі українських військових.

В українському ефірі покажуть перший сезон – 10 серій.

"Агентство": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет серіалу зосереджується на герої, який є таємним агентом ЦРУ Брендона. Його псевдонім – Марсіанин. Після шести років роботи під прикриттям він намагається повернутися до спокійного цивільного життя та навіть знаходить свою другу половинку. Однак його шпигунське минуле знову і знову нагадує про себе. Тож він вкотре опиняється у вирі інтриг та детективних історій.

Що відомо про участь Олександра Рудинського у серіалі?