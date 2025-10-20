Де дивитись американський детективний серіал з українським актором Олександром Рудинським
- 20 жовтня 2025 року в Україні вийде американський шпигунський серіал "Агентство".
- У серіалі зіграв український актор театру та кіно Олександр Рудинський.
20 жовтня 2025 року в Україні вийде американський шпигунський серіал "Агентство". Це одна із найособливіших прем'єр останніх часів, адже у стрічці зіграв український актор театру та кіно Олександр Рудинський.
Серіал можна буде подивитися на українському телебаченні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де саме покажуть стрічку та що відомо про її сюжет.
Де можна подивитись серіал "Агентство"?
В Україні прем'єра американського детективного суперхіта з Олександром Рудинським відбудеться 20 жовтня о 22:00. Серіал можна буде подивитися на телеканалі 1+1 Україна.
Особливістю цієї стрічки є те, що серед акторського складу можна побачити одразу двох українських акторів – Олександра Рудинського та Сергія Онопка, які втілили ролі українських військових.
В українському ефірі покажуть перший сезон – 10 серій.
"Агентство": дивіться онлайн трейлер серіалу
Сюжет серіалу зосереджується на герої, який є таємним агентом ЦРУ Брендона. Його псевдонім – Марсіанин. Після шести років роботи під прикриттям він намагається повернутися до спокійного цивільного життя та навіть знаходить свою другу половинку. Однак його шпигунське минуле знову і знову нагадує про себе. Тож він вкотре опиняється у вирі інтриг та детективних історій.
Що відомо про участь Олександра Рудинського у серіалі?
