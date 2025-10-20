20 октября 2025 года в Украине выйдет американский шпионский сериал "Агентство". Это одна из самых особенных премьер последних времен, ведь в ленте сыграл украинский актер театра и кино Александр Рудинский.

Сериал можно будет посмотреть на украинском телевидении. В материале 24 Канала рассказываем, где именно покажут ленту и что известно о ее сюжете.

Где можно посмотреть сериал "Агентство"?

В Украине премьера американского детективного суперхита с Александром Рудинским состоится 20 октября в 22:00. Сериал можно будет посмотреть на телеканале 1+1 Украина.

Особенностью этой ленты является то, что среди актерского состава можно увидеть сразу двух украинских актеров – Александра Рудинского и Сергея Онопко, которые воплотили роли украинских военных.

В украинском эфире покажут первый сезон – 10 серий.

"Агентство": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет сериала сосредотачивается на герое, который является тайным агентом ЦРУ Брэндона. Его псевдоним – Марсианин. После шести лет работы под прикрытием он пытается вернуться к спокойной гражданской жизни и даже находит свою вторую половинку. Однако его шпионское прошлое снова и снова напоминает о себе. Поэтому он в очередной раз оказывается в водовороте интриг и детективных историй.

Что известно об участии Александра Рудинского в сериале?