Актор в літаку увімкнув трек з "Титаніку", не розуміючи, що біля нього сидить Кейт Вінслет

Актор Кріс Олсен розповів своїм підписникам про курйозний випадок, який з ним нещодавно стався в літаку. Чоловік увімкнув саундтрек з "Титаніка", навіть не підозрюючи, що біля нього сидить Кейт Вінслет.

За словами актора, він мав сидіти у третьому ряду, але помилився з місцем. Після того, як він всівся біля знаменитості, вирішив насолодитися музикою за допомогою бездротових навушників.

"Є одна жінка, яка вже сидить біля вікна, а середнє місце між нами порожнє. Я вирішив послухати музику, влаштувався зручніше. У мене на думці була Селін Діон. Вона скасувала свій тур і тому купу її пісень крутили у новинах. Чого я не одразу зрозумів, то це те, що мої AirPods не увімкнулися, тому Селін починає голосно грати. У цей момент я просто пропускаю її найкращі хіти, такі як It’s All Coming Back to Me Now грає секунду, I Surrender грає секунду, My Heart Will Go On грає небагато, і все це відбувається вголос, але я цього не усвідомлюю", – розповів Олсен.

У цей момент жінка, що сиділа поруч з вікном, почала здивовано розглядати його, і Кріс зрозумів, що, швидше за все, сів не на своє місце. Стюардеса перевірила його квиток та вказала на помилку.

Кріс засоромився і повернувся на своє місце, але перед цим перепросив у сусідки. Коли він поглянув на її обличчя, він зрозумів, що воно йому знайоме. Крім того, поруч з жінкою він побачив сценарій і припустив, що вона може бути акторкою. Пізніше Кріс зрозумів, що це Кейт Вінслет, зірка фільму "Титанік", в якому звучить пісня My Heart Will Go On виконавиці Селін Діон.

Кріс, якщо ти бачиш це, вибач, я не знав,

– сказав він у тіктоці.