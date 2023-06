Актер в самолете включил трек по "Титанику", не понимая, что возле него сидит Кейт Уинслет

Актер Крис Олсен рассказал своим подписчикам о курьезном случае, который с ним недавно произошел в самолете. Мужчина включил саундтрек из "Титаника", даже не подозревая, что возле него сидит Кейт Уинслет.

По словам актера, он должен был сидеть в третьем ряду, но ошибся с местом. После того как он уселся у знаменитости, решил насладиться музыкой с помощью беспроводных наушников.

"Есть одна женщина, которая уже сидит у окна, а среднее место между нами пустое. Я решил послушать музыку, устроился поудобнее. У меня на уме была Селин Дион. Она отменила свой тур и поэтому кучу ее песен крутили в новостях. Чего я не сразу понял, это то, что мои AirPods не включились, поэтому Селин начинает громко играть. В этот момент я просто пропускаю ее лучшие хиты, такие как It's All Coming On играет немного, и все это происходит вслух, но я этого не осознаю", – рассказал Олсен.

В этот момент женщина, сидевшая рядом с окном, принялась удивленно рассматривать его, и Крис понял, что скорее всего сел не на свое место. Стюардесса проверила его билет и указала на ошибку.

Крис сконфузился и вернулся на свое место, но перед этим извинился перед соседками. Когда он посмотрел на ее лицо, он понял, что он знаком. Кроме того, рядом с женщиной он увидел сценарий и предположил, что она может быть актрисой. Позже Крис понял, что это Кейт Уинслет, звезда фильма "Титаник", в котором звучит песня My Heart Will Go On исполнительницы Селин Дион.

Крис, если ты видишь это, извини, я не знал,

– сказал он в тиктоке.