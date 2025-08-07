22-річний канадський актор Фінн Вулфгард, зірка "Дивних див" і фільмів "Воно", зізнався, що підтримує Україну. Як виявилося, він щомісяця донатить на підтримку нашої країни.

У новому інтерв'ю Вулфгард розповів, як саме це робить. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на Variety.

Актор зізнався, що зазвичай не любить висловлюватися на політичні теми публічно. Але є речі, повз які він не може пройти. Для нього особливо важливі дві теми – війна в Україні та права корінних народів.

Щодо України, то Фінн щомісяця переказує кошти через офіційну державну платформу United24.

Для довідки! United24 – офіційна платформа для збору коштів на підтримку України, створена з ініціативи президента Володимира Зеленського. Її вже підтримали десятки зірок світового масштабу, зокрема Лієв Шрайбер, Imagine Dragons, Демна Гвасалія, Тімоті Снайдер і Бред Пейслі.

Фінальний сезон "Дивних див" вийде на Netflix вже у листопаді. Його поділили на три частини: перша побачить світ 26 листопада, друга – 25 грудня, а завершальна – вийде 31 грудня. В українському доступі нові серії з'являтимуться на день пізніше – 27 листопада, 26 грудня та 1 січня.