5 сезон серіалу "Дивні дива" вийде у трьох частинах. Пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Коли вийде 5 сезон "Дивних див"

Вихід першої частини 5 сезону серіалу "Дивні дива" запланований на 27 листопада 2025 року, другої – на 26 грудня 2025 року, а третьої – на 1 січня 2026 року.

Події 5 сезону розгортатимуться восени 1987 року. Головних героїв об'єднує єдина мета: знайти та вбити Векну. Але він зник, місцеперебування та плани залишаються невідомими. Уряд ускладнює місію, адже вводить у місті військовий карантин і посилює полювання на Одинадцять, тому вона змушена знову переховуватися.

Наближається річниця зникнення Вілла, наростає важкий та знайомий жах. Фінальна битва наближається, а разом з нею – темрява, потужніша і смертоносніша за все, з чим герої стикалися раніше. Потрібна буде вся команда, щоб покласти край цьому кошмару.

Серіал "Дивні дива" 5 сезон: анонс дати виходу

Акторський склад 5 сезону "Дивних див"

  • Вайнона Райдер – Джойс Баєрс;
  • Девід Гарбор – Джим Гоппер;
  • Міллі Боббі Браун – Одинадцять;
  • Фінн Вулфгард – Майк Вілер;
  • Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон;
  • Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер;
  • Ноа Шнапп – Вілл Баєрс;
  • Седі Сінк – Макс Мейфілд;
  • Наталія Даєр – Ненсі Вілер;
  • Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс;
  • Джо Кірі – Стів Гаррінґтон;
  • Мая Гоук – Робін Баклі;
  • Пріа Фергюсон – Еріка Сінклер;
  • Бретт Гельман – Мюррей;
  • Джеймі Кемпбелл Бовер – Векна;
  • Кара Буоно – Карен Вілер;
  • Емібет Макналті – Вікі;
  • Нелл Фішер – Холлі Вілер;
  • Джейк Коннеллі – Дерек Тернбоу;
  • Алекс Бро – лейтенант Акерс;
  • Лінда Гамільтон – доктор Кей.

Дивні диваСеріал "Дивні дива" / Фото Netflix

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