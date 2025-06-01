5 сезон сериала "Очень странные дела" выйдет в трех частях. Пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Когда выйдет 5 сезон "Очень странных чудес"

Выход первой части 5 сезона сериала "Очень странные дела" запланирован на 27 ноября 2025 года, второй – на 26 декабря 2025 года, а третьей – на 1 января 2026 года.

События 5 сезона будут разворачиваться осенью 1987 года. Главных героев объединяет единая цель: найти и убить Векну. Но он исчез, местонахождение и планы остаются неизвестными. Правительство усложняет миссию, ведь вводит в городе военный карантин и усиливает охоту на Одиннадцать, поэтому она вынуждена снова скрываться.

Приближается годовщина исчезновения Вилла, нарастает тяжелый и знакомый ужас. Финальная битва приближается, а вместе с ней – тьма, мощнее и смертоноснее всего, с чем герои сталкивались ранее. Нужна будет вся команда, чтобы положить конец этому кошмару.

Сериал "Очень странные дела" 5 сезон: анонс даты выхода

Актерский состав 5 сезона "Очень странных дел"

  • Вайнона Райдер – Джойс Байерс;
  • Дэвид Харбор – Джим Хоппер;
  • Милли Бобби Браун – Одиннадцать;
  • Финн Вулфгард – Майк Уилер;
  • Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон;
  • Калеб Маклафлин – Лукас Синклер;
  • Ноа Шнапп – Уилл Байерс;
  • Сэди Синк – Макс Мейфилд;
  • Наталия Дайер – Нэнси Уилер;
  • Чарли Хитон – Джонатан Байерс;
  • Джо Кири – Стив Харрингтон;
  • Майя Хоук – Робин Бакли;
  • Приа Фергюсон – Эрика Синклер;
  • Бретт Хельман – Мюррей;
  • Джейми Кэмпбелл Бовер – Векна;
  • Кара Буоно – Карен Уилер;
  • Эмибет Макналти – Вики;
  • Нелл Фишер – Холли Уилер;
  • Джейк Коннелли – Дерек Тернбоу;
  • Алекс Бро – лейтенант Акерс;
  • Линда Гамильтон – доктор Кей.

Странные чудесаСериал "Очень странные дела" / Фото Netflix

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