5 сезон сериала "Очень странные дела" выйдет в трех частях. Пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Когда выйдет 5 сезон "Очень странных чудес"

Выход первой части 5 сезона сериала "Очень странные дела" запланирован на 27 ноября 2025 года, второй – на 26 декабря 2025 года, а третьей – на 1 января 2026 года.

События 5 сезона будут разворачиваться осенью 1987 года. Главных героев объединяет единая цель: найти и убить Векну. Но он исчез, местонахождение и планы остаются неизвестными. Правительство усложняет миссию, ведь вводит в городе военный карантин и усиливает охоту на Одиннадцать, поэтому она вынуждена снова скрываться.

Приближается годовщина исчезновения Вилла, нарастает тяжелый и знакомый ужас. Финальная битва приближается, а вместе с ней – тьма, мощнее и смертоноснее всего, с чем герои сталкивались ранее. Нужна будет вся команда, чтобы положить конец этому кошмару.

Сериал "Очень странные дела" 5 сезон: анонс даты выхода

Актерский состав 5 сезона "Очень странных дел"

Вайнона Райдер – Джойс Байерс;

– Джойс Байерс; Дэвид Харбор – Джим Хоппер;

– Джим Хоппер; Милли Бобби Браун – Одиннадцать;

– Одиннадцать; Финн Вулфгард – Майк Уилер;

– Майк Уилер; Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон;

– Дастин Хендерсон; Калеб Маклафлин – Лукас Синклер;

– Лукас Синклер; Ноа Шнапп – Уилл Байерс;

– Уилл Байерс; Сэди Синк – Макс Мейфилд;

– Макс Мейфилд; Наталия Дайер – Нэнси Уилер;

– Нэнси Уилер; Чарли Хитон – Джонатан Байерс;

– Джонатан Байерс; Джо Кири – Стив Харрингтон;

– Стив Харрингтон; Майя Хоук – Робин Бакли;

– Робин Бакли; Приа Фергюсон – Эрика Синклер;

– Эрика Синклер; Бретт Хельман – Мюррей;

– Мюррей; Джейми Кэмпбелл Бовер – Векна;

– Векна; Кара Буоно – Карен Уилер;

– Карен Уилер; Эмибет Макналти – Вики;

– Вики; Нелл Фишер – Холли Уилер;

– Холли Уилер; Джейк Коннелли – Дерек Тернбоу;

– Дерек Тернбоу; Алекс Бро – лейтенант Акерс;

– лейтенант Акерс; Линда Гамильтон – доктор Кей.

Сериал "Очень странные дела" / Фото Netflix

Ранее мы сообщали, что на Netflix вышел трейлер 3 сезона сериала "Игра в кальмара".