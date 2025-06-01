"Сирены" насчитывают всего 5 эпизодов. Если вы в поисках короткого сериала на выходной – он может стать отличным выбором, пишет Кино 24.

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Главную роль в сериале исполнила не только Джулианн Мур, но и Меган Фейхи и Милли Алкок. Также среди актеров "Сирен" – Кевин Бейкон, Гленн Гауэртон, Джош Сегарра и Феликс Солис.

О чем сериал "Сирены"

В центре сюжета обычная женщина Девон, которая встревожена отношениями своей сестры Симоны с богатой руководительницей Микаэлой Келл. Симона работает у нее личной ассистенткой и живет на роскошном острове. Девон волнуется, что ее сестра могла попасть под пагубное влияние богатой женщины, поэтому хочет разобраться, что происходит.

Сестры пережили проблемы в семье и много трудностей. Они потеряли связь за эти годы. Но пытаются разобраться в своих отношениях в роскошной резиденции Келлов, куда их приглашает на уикенд Микаэла.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

Сериал "Сирены" получил в основном положительные отзывы от зрителей и критиков. Отмечают талантливую актерскую игру, правдоподобную и одновременно мистическую историю и не затянутый сюжет.

В этом сериале соединилась комедия, напряжение и драма. Он точно заинтересует поклонников современных драматических сериалов, где исследуют семейные конфликты и отношения между членами семьи с примесью сатиры. В частности, "Сирены" понравятся фанам "Большой маленькой лжи" или сериала "Наследство".