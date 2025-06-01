Трейлер з'явився на платформі у неділю, 1 червня. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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В офіційному трейлері показали головного героя – Сон Гі Хуна (гравець 456), який опиняється перед новими смертельними випробуваннями. Та він все ще прагне зруйнувати гру зсередини, хоч і бореться з внутрішнім болем після подій 2 сезону.

Кривава боротьба чекатиме не тільки на головного персонажа, але й на його друзів та ворогів. До того ж Гі Хун дізнається правду про Фронтмена, який вдавав з себе учасника "Гри в кальмара" і його друга.

Новий сезон буде присвячений тому, що може і буде робити Гі Хун після того, як всі його зусилля зазнають невдачі. Він у повному розпачі. Втративши все, він спостерігає, як усі його зусилля виявляються марними,

– повідомив творець серіалу Хван Дон Хьок.

"Гра в кальмара": дивіться трейлер онлайн

Нові епізоди почнуться одразу після фіналу другого сезону, в якому Сон Гі Хун розпочав повстання проти солдатів Гри. Та його план провалився, а багато прибічників загинули. Третій сезон серіалу-хіта вийде 27 червня.