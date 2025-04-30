Фільм Ноемі Мерлан, створений у співавторстві з Селін С'яммою, сміливо порушує табу, а їхні героїні не залишать вас байдужими. На Кіно 24 розповідаємо, чому не варто пропускати феміністичну комедію жахів "Балконетки", яка вже з 1 травня вийде в кінотеатрах.

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Чому варто подивитись комедію жахів "Балконетки"

1 травня в українських кінотеатрах стартує дике, кольорове й абсолютно безкомпромісне кіно – феміністична комедія жахів "Балконетки". Це режисерський дебют французької акторки Ноемі Мерлан – зірки фільмів "Портрет дівчини у вогні" та "Тар". І якщо ви думали, що знаєте, що таке жіноче кіно – подумайте ще раз. Бо "Балконетки" – це ніби Педро Альмодовар пішов у корейський горор, узявши з собою подруг із балкона.

Це більше, ніж кіно – це жіноча лють у стилі поп-арт

У центрі сюжету – три абсолютно різні жінки: письменниця, вебкам-модель і акторка. Вони перетинаються на одному балконі в спекотному Марселі – і з цього спільного простору народжується не лише дружба, а й колективна помста. Тут не буде стандартного "жіночого кіно" про ніжність і підтримку – тут буде голосна музика, флірт, піт, танці й… кров.

"Балконетки" – це кінематографічна версія жіночого бунту, де фемінізм має яскраву помаду і вміє кусатися.

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Жанровий мікс, який не просить вибачення

"Балконетки" – це вибуховий коктейль з романтичної комедії, фарсу, трилера й горору. Одну мить ти смієшся з абсурду, а наступну – відводиш погляд від екрана.

Фільм сміливо балансує між іронією та жахом, відсилає до традицій азійських трилерів і при цьому зберігає легкість французької життєлюбності. Це кіно, яке не дотримується правил – і саме тому його хочеться дивитися.

Усе це під акомпанемент Канн

Світова прем'єра "Балконеток" відбулася в офіційній програмі Каннського кінофестивалю. Це вже багато про що говорить: фільм не просто викликає емоції, він ще й говорить мовою великого мистецтва. Його вже встигли назвати "безумною комедією помсти" (IndieWire), "запеклим феміністичним горором" (Screen) та "дивовижною комедією культового характеру" (Variety).

"Балконетки": дивіться онлайн трейлер фільму

Команда, якій можна довіряти

За сценарієм фільму стоїть дует Ноемі Мерлан і Селін С'ямма – саме та С'ямма, яка подарувала світові "Портрет дівчини у вогні".

У головних ролях – сама Мерлан, Сухейла Якуб (ви могли бачити її у "Дюна: Частина друга") та Санда Кодряну. А загадкового сусіда зіграв Лукас Браво з "Емілі в Парижі" – цього разу, значно менш безпечний, ніж у серіалі.

Візуальна ейфорія й костюми, гідні подіуму

Фільм – наче пофарбований сон. Яскраві кольори, несподівані образи, сміливі візуальні рішення – все це створює атмосферу, в якій хочеться затриматися. За костюми відповідала Еммануель Юшновскі, дворазова номінантка на премію "Сезар". І, здається, кожен її лук – окрема історія.