У рейтингу можна побачити абсолютно різножанрові кіноісторії. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на добірку від Netflix.

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"Спустошення"

За сюжетом бойовика, розчарований детектив заглиблюється в кримінальний світ, щоб урятувати сина впливового чоловіка після невдалої крадіжки наркотиків. Він намагається допомогти сину впливового політика, який потрапив у пастку між мафією і продажними копами.

"Спустошення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заручник у магазині Apple"

Це фільм, заснований на реальних подіях. За сюжетом, озброєний чоловік заходить у магазин Apple у серці Амстердаму. Цей інцидент призводить до того, що поліції доводиться розв’язувати дуже делікатну проблему.

"Заручник у магазині Apple": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коли ти вийдеш заміж?"

Це популярна українська романтична комедія, яка вже декілька тижнів поспіль тримається у 10 найпопулярніших фільмів на Netflix. Стрічка навіть очолила рейтинг найкращих кіноісторій на платформі.

За сюжетом, Ксенія чудово орієнтується в тонкощах мистецтва, але в особистих стосунках їй не щастить. Зрада нареченого напередодні весілля зруйнувала її віру в кохання. Та несподівані пригоди на морі та загадкова картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?" відкривають перед нею шлях до справжніх почуттів.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найпопулярніших фільмів також опинились такі стрічки:

"Список мрій"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Щенячий патруль. Мегакіно"

"Брати Супер Маріо у кіно"

"Нікчемний я 3"

"Електричний штат"

"Дятел Вуді вирушає у табір"

Обирайте свого фаворита та дозвольте собі розслабитись після напруженого дня.