Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на YouTube A24. У матеріалі розповідаємо більше, що відомо про фільм.

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Вийшов трейлер фільму "Розгромна машина"

Фільм "Розгромна машина" – це акторський дебют для українського чемпіона Олександра Усика. Біографічка стрічка розповідає про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина).

"Розгромна машина": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль Марка Керра втілив Двейн "Скеля" Джонсон, відомий зі стрічок "Чорний Адам", "Кодове ім'я "Червоний", франшизи "Форсаж", "Джуманджі", а в минулому реслер.

А український боксер Олександр Усик зіграв у фільмі українського кікбоксера Ігоря Вовчанчина, який двічі зустрічався в поєдинках із Марком Керром. Родом із Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, входить до числа найвидатніших спортсменів в історії UFC та є одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років..

Прем'єра стрічки "Розгромна машина" відбудеться у кінотеатрах 3 жовтня.