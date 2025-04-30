Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на YouTube A24. В материале рассказываем больше, что известно о фильме.

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Вышел трейлер фильма "Разгромная машина"

Фильм "Разгромная машина" – это актерский дебют для украинского чемпиона Александра Усика. Биографическая лента рассказывает о жизни и карьере бывшего бойца UFC Марка Керра по прозвищу Smashing Machine (Разгромная машина).

"Разгромная машина": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль Марка Керра воплотил Дуэйн "Скала" Джонсон, известный по лентам "Черный Адам", "Кодовое имя "Красный", франшизы "Форсаж", "Джуманджи", а в прошлом реслер.

А украинский боксер Александр Усик сыграл в фильме украинского кикбоксера Игоря Волчанчина, который дважды встречался в поединках с Марком Керром. Родом из Харьковщины, Вовчанчин считается одним из сильнейших бойцов ММА, входит в число самых выдающихся спортсменов в истории UFC и является одним из лучших мастеров смешанных единоборств 1990-х годов.

Премьера фильма "Разгромная машина" состоится в кинотеатрах 3 октября.