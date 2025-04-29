По словам зрителей, которые уже влюбились в эту историю, лента очень реалистична, а каждая серия запутывает все больше и больше. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете сериала "Мост".

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О чем сюжет сериала "Мост"

Этот скандинавский сериал начинается с того, что на мосту на самой границе между Данией и Швецией находят тело, разрезанное пополам. Часть лежит в одной стране, часть – в другой.

Сюжет вращается вокруг расследования этого преступления. За дело берутся лучшие детективы из обеих стран. Расследование совместно ведут датский и шведский детективы. Только вместе Мартин Роде и Сага Норен смогут найти убийцу.

"Мост": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента имеет абсолютно увлекательный и закрученный сюжет и реалистичное изображение работы полиции. Такая "трушность" и влюбляет в себя зрителей. Именно поэтому сериал "Мост" имеет достаточно высокий рейтинг IMDb: 8.6.

Кстати, на Netflix выйдет еще один украинский детектив, который растопил сердца зрителей: что это за сериал.