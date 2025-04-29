Кино 24 собрали для вас подборку фильмов, которые помогут отдохнуть от обыденности. Выбирайте своего фаворита и позвольте себе расслабиться.

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"Грязные танцы"

Действие происходит летом 1963 года. В центре сюжета прекрасная игра Дженнифер Грей и Патрика Суэйзи, зажигательные номера и запоминающийся саундтрек.

Беби – невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, которая проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джони, который является красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви.

"Грязные танцы": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, мы собрали 7 самых рейтинговых фильмов в мире, которые должен увидеть каждый фанат качественного кино. Выбирайте ленту для себя по ссылке.

"Отпуск"

Казалось бы, впереди увлекательный отпуск, и ничто не может помешать планам главных героев. Но в один момент все меняется: каникулы превращаются в поездку американскими горками длиной 2460 миль! Каждый вносит свою лепту в разнообразие культурной программы отдыха – и дядя Эдди, и тетя Эдна, и соблазнительница в "Феррари", и, конечно же, тучный охранник!

"Отпуск": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шесть дней, семь ночей"

В ленте зритель сможет насладиться великолепными дикими пейзажами, а оригинальный сюжет никого не оставит равнодушным. После всех комических, приключенческих и криминальных событий фильм завершается красивым романтическим финалом.

"Шесть дней, семь ночей": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету героиня фильма – бизнесвумен, и в разгар этого отпуска ей срочно нужно на работу. Но становится совсем грустно, когда во время перелета обратно случается шторм, и ее вместе с обломками частного самолета и пилотом выбрасывает на один из местных необитаемых островов.