Эти ленты – настоящие шедевры, которые стоит увидеть каждому, кто ценит искусство кино. Итак, если вы готовы окунуться в невероятные миры и почувствовать все эмоции, которые способно передать только большое кино, этот список от Кино 24 – именно для вас.
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Самые успешные фильмы в мире
В этой подборке мы собрали только самые рейтинговые ленты со всего мира. Независимо от того, какой жанр вам нравится, эти фильмы способны увлечь и заинтересовать даже самого требовательного зрителя.
В нашем списке вы найдете как классические шедевры, так и более современные произведения, что неоднократно попадали в топы кинокритиков. Вот некоторые из них:
- "Побег из Шоушенка"
- "Крестный отец"
- "Полуночный уровень угрозы: Кино"
- "Возмутительный класс"
- "Доктор Кто: День Доктора"
- "Киллиан"
- "Молодой монах"
Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня вечером.
Кстати, мы собрали 3 фильма, которые претендовали на самую высокую кинонаграду в мире: какие ленты не получили Оскар.