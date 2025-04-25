Ці стрічки – справжні шедеври, які варто побачити кожному, хто цінує мистецтво кіно. Отже, якщо ви готові поринути в неймовірні світи та відчути всі емоції, які здатне передати лише велике кіно, цей список від Кіно 24 – саме для вас.

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Найуспішніші фільми у світі

У цій добірці ми зібрали лише найрейтинговіші стрічки з усього світу. Незалежно від того, який жанр вам до вподоби, ці фільми здатні захопити й зацікавити навіть найвибагливішого глядача.

У нашому списку ви знайдете як класичні шедеври, так і більш сучасні твори, що неодноразово потрапляли до топів кінокритиків. Ось деякі з них:

"Втеча з Шоушенка"

"Хрещений батько"

"Опівнічний рівень загрози: Кіно"

"Обурливий клас"

"Доктор Хто: День Доктора"

"Кілліан"

"Молодий монах"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні ввечері.

До речі, ми зібрали 3 фільми, які претендували на найвищу кінонагороду у світі: які стрічки не отримали Оскара.