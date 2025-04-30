Фильм Ноэми Мерлан, создан в соавторстве с Селин Сьяммой, смело нарушает табу, а их героини не оставят вас равнодушными. На Кино 24 рассказываем, почему не стоит пропускать феминистическую комедию ужасов "Балконетки", которая уже с 1 мая выйдет в кинотеатрах.

Смотрите также Ваша идеальная киновселенная: 3 высокорейтинговых сериала, в которых хотелось бы жить

Почему стоит посмотреть комедию ужасов "Балконетки"

1 мая в украинских кинотеатрах стартует дикое, цветное и абсолютно бескомпромиссное кино – феминистическая комедия ужасов "Балконетки". Это режиссерский дебют французской актрисы Ноэми Мерлан – звезды фильмов "Портрет девушки в огне" и "Тар". И если вы думали, что знаете, что такое женское кино – подумайте еще раз. Потому что "Балконетки" – это будто Педро Альмодовар пошел в корейский хоррор, взяв с собой подруг с балкона.

Это больше, чем кино – это женская ярость в стиле поп-арт

В центре сюжета – три совершенно разные женщины: писательница, вебкам-модель и актриса. Они пересекаются на одном балконе в жарком Марселе – и из этого общего пространства рождается не только дружба, но и коллективная месть. Здесь не будет стандартного "женского кино" о нежности и поддержке – здесь будет громкая музыка, флирт, пот, танцы и ... кровь.

"Балконетки" – это кинематографическая версия женского бунта, где феминизм имеет яркую помаду и умеет кусаться.

Кстати, мы собрали 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей.

Жанровый микс, который не просит прощения

"Балконетки" – это взрывной коктейль из романтической комедии, фарса, триллера и хоррора. Одно мгновение ты смеешься с абсурда, а следующее – отводишь взгляд от экрана.

Фильм смело балансирует между иронией и ужасом, отсылает к традициям азиатских триллеров и при этом сохраняет легкость французского жизнелюбия. Это кино, которое не придерживается правил – и именно поэтому его хочется смотреть.

Все это под аккомпанемент Канн

Мировая премьера "Балконеток" состоялась в официальной программе Каннского кинофестиваля. Это уже о многом говорит: фильм не просто вызывает эмоции, он еще и говорит языком большого искусства. Его уже успели назвать "безумной комедией мести" (IndieWire), "ожесточенным феминистическим хоррором" (Screen) и "удивительной комедией культового характера" (Variety).

"Балконетки": смотрите онлайн трейлер фильма

Команда, которой можно доверять

За сценарием фильма стоит дуэт Ноэми Мерлан и Селин Сьямма – именно та Сьямма, которая подарила миру "Портрет девушки в огне".

В главных ролях – сама Мерлан, Сухейла Якуб (вы могли видеть ее в "Дюна: Часть вторая") и Санда Кодряну. А загадочного соседа сыграл Лукас Браво из "Эмили в Париже" – на этот раз, значительно менее безопасный, чем в сериале.

Визуальная эйфория и костюмы, достойные подиума

Фильм – как окрашенный сон. Яркие цвета, неожиданные образы, смелые визуальные решения – все это создает атмосферу, в которой хочется задержаться. За костюмы отвечала Эммануэль Юшновски, двукратная номинантка на премию "Сезар". И, кажется, каждый ее лук – отдельная история.