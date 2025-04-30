Деякі серіали створюють настільки атмосферні, чарівні або затишні всесвіти, що здається: саме там – наше місце. Кіно 24 підготували добірку саме таких історій – популярних, захопливих і візуально привабливих серіалів, у яких хотілося б не лише побути на один вечір, а й залишитися жити.

Радимо 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів

"Бріджертони"

Мабуть, кожному фанату костюмованих драм хотілося б перенестися в атмосферу, створену творцями "Бріджертонів".

Пишні сукні, бали, кавалери та вродливі панянки – усе це формує кінематографічну історію, у яку вже занурилися тисячі глядачів по всьому світу.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Будиночок на щастя"

Як часто людині хочеться просто забути про все й утекти в справжню комедію. Саме тому багато кому хотілося б "жити" у серіалі "Будиночок на щастя".

У центрі сюжету шостого сезону, який вийшов цієї весни, – Макс, Даша, Вася, Любаня та інші улюблені герої, які продовжують розважати публіку колоритними фразочками та неймовірною харизмою.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн 1 епізод 6 сезону

"Гарненькі брехухи"

Ще один серіал, у якому, мабуть, кожному підлітку хотілося б опинитися, – це детективна мелодрама "Гарненькі брехухи". Якщо ви – фанат інтриг, розслідувань, історій про кохання, емоцій, вбивств і підступних людей, то ця історія стане для вас улюбленою.

"Гарненькі брехухи": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал розповідає про чотирьох дівчат – Спенсер, Ханну, Арію та Емілі. Через рік після зникнення їхньої подруги Елісон дівчата починають отримувати загадкові повідомлення від аноніма "Е", який знає всі їхні секрети – включно з тими, що були відомі лише Елісон – і погрожує їхнім викриттям. Але Елісон мертва. Хто ж надсилає ці повідомлення?