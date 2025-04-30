Деякі серіали створюють настільки атмосферні, чарівні або затишні всесвіти, що здається: саме там – наше місце. Кіно 24 підготували добірку саме таких історій – популярних, захопливих і візуально привабливих серіалів, у яких хотілося б не лише побути на один вечір, а й залишитися жити.
Радимо 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів
"Бріджертони"
Мабуть, кожному фанату костюмованих драм хотілося б перенестися в атмосферу, створену творцями "Бріджертонів".
Пишні сукні, бали, кавалери та вродливі панянки – усе це формує кінематографічну історію, у яку вже занурилися тисячі глядачів по всьому світу.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Будиночок на щастя"
Як часто людині хочеться просто забути про все й утекти в справжню комедію. Саме тому багато кому хотілося б "жити" у серіалі "Будиночок на щастя".
У центрі сюжету шостого сезону, який вийшов цієї весни, – Макс, Даша, Вася, Любаня та інші улюблені герої, які продовжують розважати публіку колоритними фразочками та неймовірною харизмою.
"Будиночок на щастя": дивіться онлайн 1 епізод 6 сезону
"Гарненькі брехухи"
Ще один серіал, у якому, мабуть, кожному підлітку хотілося б опинитися, – це детективна мелодрама "Гарненькі брехухи". Якщо ви – фанат інтриг, розслідувань, історій про кохання, емоцій, вбивств і підступних людей, то ця історія стане для вас улюбленою.
"Гарненькі брехухи": дивіться онлайн трейлер серіалу
Серіал розповідає про чотирьох дівчат – Спенсер, Ханну, Арію та Емілі. Через рік після зникнення їхньої подруги Елісон дівчата починають отримувати загадкові повідомлення від аноніма "Е", який знає всі їхні секрети – включно з тими, що були відомі лише Елісон – і погрожує їхнім викриттям. Але Елісон мертва. Хто ж надсилає ці повідомлення?