Переглянути серіал можна на "Новому каналі" або на платформі "Київстар ТБ", повідомляє Кіно 24. А чого очікувати від стрічки – розповідаємо далі в матеріалі.

Не пропустіть 3 легкі українські серіали, схожі на "Будиночок на щастя", щоб розслабитись ввечері

За 6 сезонів "Будиночок на щастя" став одним з найрейтинговіших серіалів в Україні. Навесні 2025 відбулася довгоочікувана прем'єра –продовження легендарної історії жителів Сеньківки. У новому сезоні глядачі побачать нову симпатію Макса – Дашу. Вася і Любаня продовжать розважати публіку колоритними фразочками та неймовірною харизмою. А оскільки їхній молодший син вже йде у дитячий садок, то в батьків будуть нові ролі. Вася стане головою батьківського комітету, а дружина традиційно виправлятиме його "косяки". Не обійдеться й без любовного трикутника з Наталкою та Машею, а от яким буде розвиток подій – дізнавайтеся у нових серіях.

Акторський склад 6 сезону "Будиночку на щастя"

Вася – Назар Задніпровський

Любаня – Віталіна Біблів

Макс – Костянтин Войтенко

Наталка – Наталка Денисенко

Маша – Дарія Петрожицька

Даша – Юлія Буйновська

Зазначимо, що молода українська акторка Юлія Буйновська приєдналася до акторського складу "Будиночку на щастя" лише у цьому сезоні. Нещодавно вона стала улюбленицею глядачів завдяки головній ролі у серіалі "Парочка слідчих". Там Юлія зіграла слідчу Софію – сильну, впевнену в собі жінку, яка бореться не лише із злочинцями, а й з упередженнями в суспільстві.