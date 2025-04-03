Цей та інші кіноісторії із добірки Кіно 24 точно стануть вашими фаворитами. Обирайте собі серіал на вечір та насолоджуйтесь уже сьогодні.

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"Будиночок на щастя" 6 сезон

31 березня на платформі "Київстар ТБ" вийшов 6 сезон серіалу "Будиночок на щастя". У центрі сюжету – Макс, який після складних стосунків у попередніх епізодах, зустріне нову жінку, що перетворить його і без того складне становище у ще гірше. Тепер це буде справжній квадрат кохання.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн частину 2 серії серіалу

"Встигнути до 30"

Гумористична історія про трьох абсолютно різних незнайомих дівчат, які згодом стануть найкращими подругами. У центрі сюжету буде розповідь про їх невдачі та досягнення, про шалений план встигнути втілити усі свої цілі до 30.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

Сценаристка проєкту Наталія Ворожбіт переосмислила класику Івана Нечуя-Левицького на сучасний лад. Які проблеми зазнали знайомі нам зі шкільних років Карпо, Мотря, Лаврін та інші персонажі, живучи у сучасній Україні? Зможете дізнатись у цій стрічці, яка стала фаворитом мільйонів.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн всі серії

До речі, одну із головних ролей у "Спіймати Кайдаша" зіграла Антоніна Хижняк, яка стала також головною героїнею серіалу "Ключі від правди". Ми зібрали для вас чесні відгуки українських глядачів на стрічку.