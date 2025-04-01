І поки глядачі в очікуванні фіналу серіалу "Ключі від правди", в Україні відбулась прем'єра стрічки "Слідча". Ця кіноісторія точно займатиме особливе місце у серцях українських кіноманів. У матеріалі Кіно 24 розкажемо більше про сюжет нового серіалу.

Радимо Вийшов 6 сезон популярного українського серіалу, який обожнюють усі: що це за стрічка

Що відомо про серіал "Слідча"

У центрі сюжету – Яся. Дівчина з самого дитинства вирізнялась феноменальною пам'яттю та інтуїцією, тому й пішла у правоохоронні органи. Яся та її брат Костя виросли без батька. Мати чомусь завзято приховувала, хто є рідним татом її дітей. Та з кожним роком їх все важче було стримати у прагненні дізнатись більше про цього чоловіка.

Коли мама іде з життя, Яся та Костя вирішили відновити пошуки батька й натрапили на слід чоловіка, який визнав батьківство, але брати участь у житті дітей відмовився. Та Асю не покидає інтуїтивне відчуття, що щось тут не так.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Вкотре поспілкувавшись з так званим батьком, Костя призначає сестрі зустріч, де на них нападає невідомий у масці. Щоб врятувати сестру, Костя закриває її від кулі та гине на місці. Тепер Ясі належить взяти усе у свої руки. Вона стане свідком розслідування заплутаних кримінальних справ.

Роль слідчої Ясі зіграє неперевершена Анастасія Цимбалару, її напарника по службі Старлея – Влад Никитюк. Також у серіалі візьмуть участь: Катя Гулякова, Ірина Гришак, Валентин Томусяк, Олег Мамчур, Ярослав Шахторін, Сергій Калантай, Олександр Ярема, Ірина Мельник, Уляна Золкіна.