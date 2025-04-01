И пока зрители в ожидании финала сериала "Ключи от правды", в Украине состоялась премьера фильма "Следователь". Эта киноистория точно будет занимать особое место в сердцах украинских киноманов. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете нового сериала.

Советуем Вышел 6 сезон популярного украинского сериала, который обожают все: что это за лента

Что известно о сериале "Следователь"

В центре сюжета – Яся. Девушка с самого детства отличалась феноменальной памятью и интуицией, поэтому и пошла в правоохранительные органы. Яся и ее брат Костя выросли без отца. Мать почему-то упорно скрывала, кто является родным папой ее детей. Но с каждым годом их все труднее было сдержать в стремлении узнать больше об этом человеке.

Когда мама уходит из жизни, Яся и Костя решили возобновить поиски отца и наткнулись на след мужчины, который признал отцовство, но участвовать в жизни детей отказался. Но Асю не покидает интуитивное ощущение, что что-то здесь не так.

"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала

В очередной раз пообщавшись с так называемым отцом, Костя назначает сестре встречу, где на них нападает неизвестный в маске. Чтобы спасти сестру, Костя закрывает ее от пули и погибает на месте. Теперь Ясе предстоит взять все в свои руки. Она станет свидетелем расследования запутанных уголовных дел.

Роль следователя Яси сыграет непревзойденная Анастасия Цимбалару, ее напарника по службе Старлея – Влад Никитюк. Также в сериале примут участие: Катя Гулякова, Ирина Гришак, Валентин Томусяк, Олег Мамчур, Ярослав Шахторин, Сергей Калантай, Александр Ярема, Ирина Мельник, Ульяна Золкина.