Попередні епізоди також доступні для перегляду, аби пригадати улюблений сюжет та повороти подій. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про що будуть нові епізоди.

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Вийшов 6 сезон серіалу "Будиночок на щастя": що відомо про сюжет

Новий сезон обіцяє ще більше гумору, несподіванок та веселощів. Серіал вже давно підкорив українських глядачів своїм легким сюжетом. Якщо ви хочете відірватись від важкої буденності, ця стрічка стане ідеальним варіантом для перегляду на дозвіллі.

За сюжетом 6 сезону, Макс після складних стосунків у попередніх епізодах, зустріне нову жінку, що перетворить його і без того складне становище у ще гірше. Тепер це буде не просто любовний трикутник, а справжній квадрат кохання.

Окрім цього, глядачі побачать новий дитсадок у селі Сеньківка, про який йшлося наприкінці п'ятого сезону.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн частину 1 епізоду 6 сезону серіалу

До речі, до акторського складу цього разу доєдналась молода українська артистка – Юлія Буйновська, яка зіграла головну роль у серіалі "Парочка слідчих", про який зовсім нещодавно гуділа уся мережа. Вона втілить роль нової подруги Макса.

Якщо ви шукаєте нову стрічку, аби розслабитись після напруженого дня, "Будиночок на щастя" точно стане безпрограшним варіантом.