Посмотреть сериал можно на "Новом канале" или на платформе "Киевстар ТВ", сообщает Кино 24. А чего ожидать от ленты – рассказываем далее в материале.

Не пропустите 3 легкие украинские сериалы, похожие на "Домик на счастье", чтобы расслабиться вечером

За 6 сезонов "Будиночок на щастя" стал одним из самых рейтинговых сериалов в Украине. Весной 2025 состоялась долгожданная премьера – продолжения легендарной истории жителей Сеньковки. В новом сезоне зрители увидят новую симпатию Макса – Дашу. Вася и Любаня продолжат развлекать публику колоритными фразочками и невероятной харизмой. А поскольку их младший сын уже идет в детский сад, то у родителей будут новые роли. Вася станет председателем родительского комитета, а жена традиционно будет исправлять его "косяки". Не обойдется и без любовного треугольника с Наташей и Машей, а вот каким будет развитие событий – узнавайте в новых сериях.

Актерский состав 6 сезона "Домика на счастье"

Вася – Назар Заднепровский

Любаня – Виталина Библив

Макс – Константин Войтенко

Наташа – Наталка Денисенко

Маша – Дария Петрожицкая

Даша – Юлия Буйновская

Отметим, что молодая украинская актриса Юлия Буйновская присоединилась к актерскому составу "Домика на счастье" только в этом сезоне. Недавно она стала любимицей зрителей благодаря главной роли в сериале "Парочка следователей". Там Юлия сыграла следователя Софию – сильную, уверенную в себе женщину, которая борется не только с преступниками, но и с предубеждениями в обществе.