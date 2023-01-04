Дві зірки версії "Ромео і Джульєтти" 1968 року подали позов до суду на суму понад 500 мільйонів доларів. Все це через оголену сцену у фільмі, яку знімали без їхньої згоди, коли вони були підлітками.

Актори стверджують, що режисер Франко Дзеффіреллі змусив їх повірити, що у них "не було іншого вибору, окрім як зніматися оголеними", і в результаті вони "страждали на емоційні та душевні травми упродовж десятиліть".

Читайте також Отямився після операції: Джеремі Реннер опублікував фото з лікарні й подякував шанувальникам

Актори "Ромео та Джульєтти" 1968 року подали до суду за оголені сцени у фільмі

Британська актриса Олівія Хассі, якій тоді було 15, а зараз 71 рік, і Леонард Вайтінг, якому тоді було 16, а зараз 72 роки, подали позов проти Paramount Pictures, заявивши про сексуальне насильство, сексуальні домагання та шахрайство.

У позові йдеться, що режисер Франко Дзеффіреллі, який помер у 2019 році, спочатку сказав їм, що вони носитимуть спідню білизну тілесного кольору в сцені в спальні, яка знімалася в останні дні зйомок. Але вранці перед фільмуванням, Дзеффіреллі сказав парі, що вони наноситимуть лише косметику для тіла і запевнив їх, що камера буде розташована таким чином, щоб не показувати голизну.

А все-таки, вони були зняті оголеними без їх відома, порушуючи каліфорнійські та федеральні закони про непристойну поведінку та експлуатацію дітей. Тоді Дзеффіреллі ще сказав їм, що вони повинні зніматися оголеними, "інакше картина провалиться", і їхня кар'єра буде на межі.

Актори вважали, що вони "не мають іншого вибору, окрім як зніматися оголеними в гримі, як того вимагали". Під час сцени ненадовго показані голі сідниці Вайтінга та голі груди Хассі.



Леонард Вайтінг та Олівія Хассі у фільмі "Ромео і Джульєтти" / Кіноріум

До речі "Аватар: Шлях води": як виглядають актори, які зіграли в шедеврі Джеймса Кемерона

У судовому документі йдеться також про те, що Хассі та Вайтінг десятиліттями страждали від емоційних збитків та душевних страждань. Враховуючи це та касові збори фільму на той час, актори мають право на відшкодування збитків у розмірі понад 500 мільйонів доларів.

Paramount Pictures поки не відреагувала на новину про позов.

"Ромео та Джульєтта": дивіться трейлер фільму