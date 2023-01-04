1 січня під час прибирання снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі. Актор втратив багато крові й переніс дві операції.

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Джеремі Реннер в лікарні

Сьогодні в інстаграмі Джеремі опублікував фото з лікарні та подякував шанувальникам за теплі слова підтримки.

Дякую всім за добрі слова. Я розгублений, щоб щось писати. Але я посилаю любов усім вам,

– написав Реннер.

Джеремі Реннер в лікарні / Скриншот допису актора

Допис актора прокоментували відомі актори та режисери Голлівуду, серед яких:

Орландо Блум: "Молимось, брат";

Кріс Еванс: "Жорсткий, як цвях. Люблю тебе, друже";

Кріс Гемсворт: "Дружище, якнайшвидшого одужання. Надсилаю любов на твій шлях!";

Кріс Пратт: "Продовжуй молитись, братику";

Брати Руссо: "Посилаю всю нашу любов, брате, і надію на якнайшвидше одужання";

Пол Беттані: "Люблю тебе, друже. Надсилаю тобі любов і зцілення";

Тайка Вайтіті: "Мій брат, люблю тебе".

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