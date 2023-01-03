Що трапилося з Джеремі Реннером

Під час розчищення снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі, і через травму він втратив багато крові. Свідок зміг накласти джгут на ногу, доки не приїхала швидка допомога. Далі актора гелікоптером забрали в лікарню. Зараз з ним перебуває його сім’я.

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3 січня стало відомо, що 51-річний актор переніс операцію. Джерело, близьке до Джеремі, повідомляє, що його травми "великі" – разом з ногою були пошкоджені й інші частини його тіла.



Ратрак, що переїхав ногу Реннеру / Скриншот з відео



Гелікоптер, що забрав Реннера в лікарню / Скриншот з відео

Сім'я Джеремі хотіла б висловити свою подяку неймовірним лікарям і медсестрам, які доглядають його та інших. Вони також надзвичайно вражені та вдячні за виявлення любові та підтримки зі сторони його шанувальників,

– зазначив представник актора.

Ратрак з відео Джеремі Реннера 2021 року: дивіться онлайн

Реннер знявся у кількох проєктах Marvel у ролі Клінта Бартона / Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Крім того, актор знявся в багатьох комерційних хітах, зокрема у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії Оскар: за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Найкращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі". Сьогодні він грає головну роль у серіалі Тейлора Шерідана "Мер Кінгстауна", другий сезон якого дебютує 15 січня.