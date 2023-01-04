1 января во время уборки снега специальная машина ратрак случайно наехала на ногу Джереми. Актер потерял много крови и перенес две операции.

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Джереми Реннер в больнице

Сегодня в инстаграме Джереми опубликовал фото из больницы и поблагодарил поклонников за теплые слова поддержки.

Благодарю всех за добрые слова. Я растерян, чтобы что-то писать. Но я посылаю любовь всем вам,

– написал Реннер.

Джереми Реннер в больнице / Скриншот сообщения актера

Сообщение актера прокомментировали известные актеры и режиссеры Голливуда, среди которых:

Орландо Блум: "Молимся, брат";

Крис Эванс: "Жесткий как гвоздь. Люблю тебя, друг";

Крис Гемсворт: "Дружище, скорейшего выздоровления. Присылаю любовь на твой путь!";

Крис Пратт: "Продолжай молиться, братец";

Братья Руссо: "Посылаю всю нашу любовь, брат, и надежду на скорейшее выздоровление";

Пол Беттани: "Люблю тебя, друг. Присылаю тебе любовь и исцеление";

Тайка Вайтити: "Мой брат, люблю тебя".

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