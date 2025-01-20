Темні сторінки кінематографа: 7 популярних акторів, які наклали на себе руки

Попри блиск зіркового життя, воно часто приховує за собою глибокі особисті проблеми та внутрішні переживання, які не видно на великих екранах. Зовні зірки кіно виглядають для нас ідеальними: вони мають багатство, славу, прихильників і можливості.

Однак не всі з них можуть знайти справжнє щастя, адже навіть найбільші успіхи не завжди забезпечують внутрішній спокій і гармонію. Саме тому серед знаменитостей можна знайти трагічні випадки, коли відомі люди, попри свій успіх і популярність, не змогли витримати цей тиск і обрали найсумніший шлях – наклали на себе руки.

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Робін Вільямс

Робін Вільямс покінчив життя самогубством у 2014 році. Річ у тім, що актор страждав невиліковною хворобою, яку не побачили лікарі.

Мій чоловік страждав на смертельну хворобу, про яку не знав. Буквально кожна частина його мозку була під ударом. Він відчував, як його особистість розсипається,

– сказала Шнайдер Вільямс, дружина померлого.

Актор повісився у себе вдома у Каліфорнії 11 серпня 2014 року.

Сушант Сінгх Раджпут

Знаменитість наклав на себе руки на 35 році життя. Зовні його життя виглядало ідеальним. Однак індійський актор скоїв самогубство. Його тіло виявили у власній квартирі в місті Мумбаї. За словами друзів і родичів знаменитості, ніхто не зміг передбачити проблем, які турбували актора.

Гаген Міллс

Гаген Міллс наклав на себе руки після спроби вбити свою колишню Еріку Пірс. Знаменитість чекав на дівчину вдома в будинку, що в місті Мейфілд, штат Кентуккі. Щойно Еріка приїхала з роботи та зайшла до оселі, Гаген почав стріляти з пістолета на очах у своєї чотирирічної доньки Міли. Після замаху Гаген застрелився. Акторові було 29 років.

Серед акторів, які також наклали на себе руки:

Дана Плато

Джонні Льюіс

Лі Томпсон Янг

Люсі Гордон

Такі трагедії не лише шокують шанувальників, але й підкреслюють, як важливо пам'ятати про те, що, попри публічний образ, ці знамениті люди залишаються такими ж вразливими, як і всі інші.