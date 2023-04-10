"Перед 2000 глядачів": в актриси Лаури Бенанті стався викидень прямо на сцені

Під час виступу на круїзному лайнері під назвою "Круїз Бродвеєм" голлівудська зірка Лаура Бенанті відчула, що втрачає дитину. Більше про це читайте далі.

На жаль, жінка вже не вперше втрачає дитину, тому знала, що з нею відбувається. Про викидень, що стався прямо на сцені, акторка написала у себе в соцмережах.

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Лаура Бенанті втратила дитину

У понеділок, 3 квітня, я виступала на сцені перед 2000 глядачів, коли у мене стався викидень. Я знала, що це відбувається (але продовжила виступ),

– зазначила вона.

Жінка доповнила, що, на жаль, їй не чужий біль і порожнеча втрати дитини: "Це шлях, який я пройшла раніше, пліч-о-пліч з моїм чоловіком. Ми вбиті горем, але ми знову пройдемо через це разом, як ми та багато інших зробили це раніше. Я ділюся всім цим не для того, щоб викликати співчуття чи увагу, а для того, щоб нагадати багатьом людям і сім’ям, які страждають і страждатимуть таким чином, що в такій втраті немає нічого ганебного. Що ви не самотні. І собі також нагадати".

Лаура з чоловіком Патріком / E! Online

Що відомо про Лауру Бенанті Лаура Бенанті – американська актриса і співачка, лауреатка премії "Тоні" у 2008 році. Зіграла у таких фільмах та серіалах: "Ілай Стоун", "Медсестра Джекі", "Гарна дружина", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Супердівчина". У листопаді 2015 році Лаура одружилась з Патріком Брауном. Після шлюбу жінка завагітніла, проте не змогла виносити дитину. Вони звернулися до сурогатної матері, яка народила їм дівчинку Еллу Роуз Бенанті-Браун у 2017 році.

Зверніть увагу, втрата дитини – це трагічна подія, яка може сильно вплинути на жінку та чоловіка як фізично, так і емоційно. Це може статися на будь-якому етапі вагітності або після народження дитини. У світі є чимало відомих людей, які знайшли у собі мужність розповісти про втрату дитини, серед них: