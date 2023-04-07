В інтерв'ю для ютуб-каналу Аліни Доротюк актриса розповіла про свій шлях і пояснила, чому їздила на роботу в Росію. Сивацька зазначила, що шкодує про минуле, але наголошує, що саме про зйомки в Росії їй не соромно, адже на той час нічого кращого не було.

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Українська акторка Міла Сивацька пояснила, чому знімалася в Росії

Українська акторка Міла Сивацька прожила три з половиною роки в Росії, де знімалася в комедійному серіалі "Гранд" та серії фільмів "Останній богатир" від компанії "Уолт Дісней Компані СНД". У 2017 році диктатор Володимир Путін подивився фільм "Останній богатир" і навіть коментував його, що на той момент для акторки було почесним і престижним.

Зараз Міла Сивацька визнає свої помилки й жалкує про роботу у Росії, але вона не соромиться за неї. У своєму інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк акторка розповіла, що вона була несвідомою і думала про свою кар’єру, але після повномасштабного вторгнення в Україну вона переосмислила своє життя.

Після того, як Путін подивився фільм "Останній богатир", Міла Сивацька похвалилася цим в соцмережах, але зараз вона шкодує про свої дії.

Я виставляла в сторіс. Нещодавно чистила стрічку, натрапила на цей пост і подумала: "Міла, яке ти дурне було". Путін подивився цей фільм і дав коментар про цю казку. Зараз мені дуже шкода за це... Якби не було шкода, я б, напевно, не сиділа тут, а коли почалася війна, поїхала б кудись. Але я цього не зробила, я залишилася тут, я просила вибачення, я допомагаю. Я нікуди не виїжджала,

– сказала вона.

Актриса пояснила, що згодилася на роботу в Росії вже після 2014 року, коли була зовсім юною і несвідомою. До цього часу в Україні знімали дуже мало кіно, а кількість акторів перевищувала попит. Вона мріяла навчитися акторської майстерності, оскільки не мала змоги навчатися на акторському факультеті. Москва здавалася їй чудовим шансом потрапити на сцену.

"Я не відчуваю сорому, що колись працювала в Росії, бо ось так вийшло – я була несвідомою, я інакше дивилася на світ. В Україні на той момент не знімали кіно. Його дуже мало. І зараз знімають, але його мало, а акторів дуже багато. Я хотіла навчитися грати, тому що я ж не вчилася на акторському. Я пішла в Карпенка – мене не взяли. У який театр мене візьмуть?... Москва справляла враження, тому що у нас знімався один фільм, а у них таких 20. Тобто у тебе був шанс туди потрапити", – сказала вона.

Міла Сивацька / Фото з інстаграму

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Олександр Яцентюк, який зіграв головну роль у фільмі "Памфір", зазначив, що 12 років тому їздив до Москви на "експериментальний курс України" у творчу майстерню Варлей та Горянського в Росії.