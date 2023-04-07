В интервью для ютуб-канала Алины Доротюк актриса рассказала о своем пути и объяснила, почему ездила на работу в Россию. Сивацкая отметила, что сожалеет о прошлом, но отмечает, что именно о съемках в России ей не стыдно, ведь в то время ничего лучше не было.

Смотрите также Взрывы в Кремле и теневые войны: Marvel показал эпический трейлер сериала "Тайное вторжение"

Украинская актриса Мила Сивацкая объяснила, почему снималась в России

Украинская актриса Мила Сивацкая прожила три с половиной года в России, где снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь" от компании "Уолт Дисней Компани СНГ". В 2017 году диктатор Владимир Путин посмотрел фильм "Последний богатырь" и даже комментировал его, что на тот момент для актрисы было почетно и престижно.

Сейчас Мила Сивацкая признает свои ошибки и сожалеет о работе в России, но она не стесняется ее. В своем интервью на ютуб-канале Алины Доротюк актриса рассказала, что она была безотчетной и думала о своей карьере, но после полномасштабного вторжения в Украину она переосмыслила свою жизнь.

После того как Путин посмотрел фильм "Последний богатырь", Мила Сывацкая похвасталась этим в соцсетях, но сейчас она сожалеет о своих действиях.

Я выставляла в сторону. Недавно чистила ленту, натолкнулась на этот пост и подумала: "Милая, какое ты дурное было". Путин посмотрел этот фильм и дал комментарий об этой сказке. Сейчас мне очень жаль за это... Если бы не было жаль, я бы, наверное, не сидела здесь, а когда началась война, уехала бы куда-нибудь. Но я этого не сделала, я осталась здесь, я просила прощения, я помогаю. Я никуда не уезжала,

– сказала она.

Актриса объяснила, что согласилась на работу в России уже после 2014 года, когда была совсем юной и безотчетной. До этого в Украине снимали очень мало кино, а количество актеров превышало спрос. Она мечтала научиться актерскому мастерству, поскольку не могла учиться на актерском факультете. Москва казалась ей отличным шансом попасть на сцену.

"Я не чувствую стыда, что когда-то работала в России, потому что вот так получилось – я была бессознательной, я иначе смотрела на мир. В Украине на тот момент не снимали кино. Его очень мало. И сейчас снимают, но его мало, а актеров очень много. Я хотела научиться играть, потому что я же не училась на актерском. Я пошла в Карпенко – меня не взяли. В какой театр меня возьмут?… Москва производила впечатление, потому что у нас снимался один фильм, а у них таких 20. То есть у тебя был шанс туда попасть", – сказала она.

Мила Сивацкая​ / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, недавно в интервью 24 каналу Александр Яцентюк, сыгравший главную роль в фильме "Памфир", отметил, 12 лет назад ездивший в Москву на "экспериментальный курс Украины" в творческую мастерскую Варлей и Горянского в России.