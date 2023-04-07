Серіал переважно ґрунтується на коміксах "Таємне вторгнення" від Marvel Comics і є першим телевізійним проєктом п’ятої фази Кіновсесвіту Marvel. Семюель Л. Джексон та Бен Мендельсон повернуться до своїх звичних ролей Ніка Ф'юрі та Талоса.

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"Таємне вторгнення": дата прем’єри, сюжет та трейлер

Робота над створенням серіалу розпочалася у вересні 2020 року, коли найняли сценариста Кайла Бредстріта, а Джексона закріпили за головною роллю. "Таємне вторгнення" складатиметься з шести серій, які вийдуть на Disney+ 21 червня 2023 року.

Окрім Джексона та Мендельсона, у серіалі зіграли такі актори:

Кобі Смолдерс;

Мартін Фріман;

Дон Чідл;

Олівія Колман;

Дермот Малруні та інші.

У серіалі Джексон дізнається про таємне вторгнення фракції Скруллів на Землю, які здатні змінювати свою форму. Ф'юрі об'єднується зі своїми союзниками, включаючи Еверетта Росса, Марію Хілл та Скрулла Талоса, який на той час влаштував собі життя на Землі.

Важливо. Marvel близько 4-х місяців перезнімав "Таємне вторгнення" через війну в Україні. У серіалі автори мали прибрати усі згадки про Росію.

Перший трейлер "Таємного вторгнення" дебютував на виставці D23 Expo 2022. У трейлері показані Дон Чідл, Семюел Л. Джексон та Колбі Смолдерс, які борються з вторгненням. Ми також бачимо фрагменти драматичних виступів Бена Мендельсона та Олівії Колман.

У другому трейлері, який вийшов 4 дні тому і набрав 14 мільйонів переглядів, автори серіалу вже ж вирішили залишити кадри з Москви. Зокрема у ролику ми можемо побачити як палає Кремль.

"Таємне вторгнення": дивіться трейлер