Фінальне рішення суду: стало відомо, чи увʼязнять Алека Болдвіна за вбивство українки

Алек Болдвін офіційно звільнений від звинувачень у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс. Прокуратура США прийняла рішення відкликати апеляцію, таким чином закриваючи справу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters. Подробиці дізнаєтесь у матеріалі.

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Алек Болдвін офіційно звільнений від звинувачень у ненавмисному вбивстві: подробиці

Спецпрокурор Карі Морріссі ухвалила рішення відкликати апеляцію, яка могла б продовжити розгляд справи, остаточно підтвердивши невинуватість актора Алека Болдвіна у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс. Це рішення завершує юридичний процес, який тривав понад два роки й став однією з найбільш обговорюваних тем у світі кінематографа.

Ще у липні 2024 року всі обвинувачення проти Болдвіна були зняті, а справа була закрита через виявлені порушення у розслідуванні. Захисники актора неодноразово підкреслювали, що цей випадок є жахливою трагедією, однак Алек Болдвін не мав жодних злочинних намірів. Їхні аргументи підтверджували, що актор не був винний у смерті Гатчінс, і це рішення справедливо відновлює його репутацію.

Що відомо про трагедію на зйомках фільму "Іржа"

Трагедія, яка сталася під час зйомок фільму "Іржа" у 2021 році, шокувала кінематографічний світ. Під час знімання сцени з використанням реквізитної зброї, яка мала бути безпечною, пістолет, яким стріляв Болдвін, виявився зарядженим бойовим патроном. Це призвело до того, що Галина Гатчінс отримала смертельне поранення. Інцидент було кваліфіковано як ненавмисне вбивство, і Болдвін став головним підозрюваним у справі.

Однак розслідування показало, що частина важливих доказів була прихована, що стало підставою для закриття справи. Це відкрило питання щодо упередженості слідства і недотримання належних процедур у розслідуванні інциденту.

Після того, як Болдвін був звинувачений у ненавмисному вбивстві, йому загрожувало до 18 місяців ув'язнення. Проте, зняття всіх обвинувачень і закриття справи підтвердили, що актор не вчинив злочину. Це стало остаточним підтвердженням того, що трагедія на знімальному майданчику була результатом недогляду та непередбачених обставин, а не злочинного наміру.