Финальное решение суда: стало известно, арестуют ли Алека Болдвина за убийство украинки

Алек Болдуин официально освобожден от обвинений в непредумышленном убийстве Галины Гатчинс. Прокуратура США приняла решение отозвать апелляцию, таким образом закрывая дело.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Reuters. Подробности узнаете в материале.

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Алек Болдуин официально освобожден от обвинений в непредумышленном убийстве: подробности

Спецпрокурор Кари Моррисси приняла решение отозвать апелляцию, которая могла бы продолжить рассмотрение дела, окончательно подтвердив невиновность актера Алека Болдуина в деле о непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Гатчинс. Это решение завершает юридический процесс, который длился более двух лет и стал одной из самых обсуждаемых тем в мире кинематографа.

Еще в июле 2024 года все обвинения против Болдуина были сняты, а дело было закрыто из-за выявленных нарушений в расследовании. Защитники актера неоднократно подчеркивали, что этот случай является ужасной трагедией, однако Алек Болдуин не имел никаких преступных намерений. Их аргументы подтверждали, что актер не был виноват в смерти Хатчинс, и это решение справедливо восстанавливает его репутацию.

Что известно о трагедии на съемках фильма "Ржавчина"

Трагедия, которая произошла во время съемок фильма "Ржавчина" в 2021 году, шокировала кинематографический мир. Во время съемок сцены с использованием реквизитного оружия, которая должна была быть безопасной, пистолет, которым стрелял Болдуин, оказался заряженным боевым патроном. Это привело к тому, что Галина Хатчинс получила смертельное ранение. Инцидент был квалифицирован как непредумышленное убийство, и Болдуин стал главным подозреваемым в деле.

Однако расследование показало, что часть важных доказательств была скрыта, что стало основанием для закрытия дела. Это открыло вопросы относительно предвзятости следствия и несоблюдения надлежащих процедур в расследовании инцидента.

После того, как Болдуин был обвинен в непредумышленном убийстве, ему грозило до 18 месяцев заключения. Однако, снятие всех обвинений и закрытие дела подтвердили, что актер не совершил преступления. Это стало окончательным подтверждением того, что трагедия на съемочной площадке была результатом недосмотра и непредвиденных обстоятельств, а не преступного умысла.