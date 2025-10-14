Відомий американський актор Алек Болдвін потрапив у жахливу автотрощу. Це сталося в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк, США.

На момент ДТП Болдвін їхав разом зі своїм братом Стівеном. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання TMZ. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Дивіться також На Netflix активно переглядають гостросюжетний серіал, у якому зіграв український актор

Алек Болдвін потрапив у ДТП: що відомо?

На момент жахливого інциденту 67-річний Алек Болдвін перебував разом із братом Стівеном. Автомобіль врізався в дерево. Це сталося 13 жовтня. На місці одразу з'явилася поліція, однак, на щастя, обидва Болдвіни залишилися неушкодженими.

Наразі невідомо, хто саме був за кермом, адже поліція не коментує ситуацію. Водночас інформацію про аварію Алек Болдвін підтвердив у своєму інстаграмі. Він заявив, що намагався уникнути зіткнення зі сміттєвозом, який раптово підрізав його авто.

Я розчавив машину своєї дружини, і мені шкода через це, але все гаразд. Зі мною все гаразд, з моїм братом все гаразд,

– сказав актор.

На фото, які опубліковані за посиланням, можна побачити, що частина автомобіля зруйнована.

Що відомо про скандал з Алеком Болдвіном?

Алек Болдвін потрапив у жахливий скандал внаслідок гучної трагедії у 2021 році.

Це були зйомки фільму "Іржа", де актор випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс.

Теж цікаво Знаменитий Квентін Тарантіно звинуватив Болдвіна у вбивстві українки: "Мав перевірити зброю"