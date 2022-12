8-річна українка, яка співала Let It Go у бомбосховищі, зустрілась із зірками "Крижаного серця"

Українці Амелії Анісович всього 8 років, однак вона знає, що таке війна та пісні у бомбосховищах під час повітряних тривог. Своїм співом їй вдалось підкорити серця мільйонів людей по всьому світові, а також – акторів, що грають у мюзиклі "Крижане серце".

Чутливе виконання пісень киянкою Амелією Анісович вражає та торкає до глибини душі. Вочевидь, дівчинка і мріяти не могла, співаючи на початку повномасштабної війни в метро пісню "Let It Go", що зустрінеться згодом зі своїми кумирами. Однак мрії – особливо напередодні на Різдва 25 грудня – повинні збуватися.

Дівчинка не очікувала, що зустрінеться з Анною та Ельзою

Британська акторка та співачка Саманта Баркс, переодягнувшись в Ельзу з відомого мультфільму, вирішили вийти на сцену до Амелії, коли та виконувала пісню. Варто сказати, що цей образ вона обрала не випадково, адже грає його у мюзиклі "Крижаного серця".

А от в Анну з цього ж мультфільму перевтілилась Емілі Лейн. Слід зауважити, що маленька Амелія надзвичайно була приємно здивована, коли побачила своїх кумирів на сцені.

Зустріч Амелії Анісович зі зірками "Крижаного серця": дивіться відео Metro.co.uk

Раніше Амелія зустрічалась з Тіною Кароль

Нагадаємо, через декілька тижнів після початку вторгнення маленька киянка все ж виїхала з Києва у Польщу, де зустрілась з відомою українською співачкою Тіною Кароль. Опісля зірка розповідала, що дівчинка питала її, що таке доля.

Власне, Кароль відповіла, що доля — це те, як ти напишеш свою історію. Тоді Амелія сказала, що прагне лише одного – бути живою.