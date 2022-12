8-летняя украинка, певшая Let It Go в бомбоубежище, встретилась со звездами "Холодного сердца"

Украинцы Амелии Анисович всего 8 лет, однако она знает, что такое война и песни в бомбоубежищах во время воздушных тревог. Своим пением ей удалось покорить сердца миллионов людей по всему миру, а также актеров, играющих в мюзикле "Холодное сердце".

Чувствительное исполнение песен киевлянкой Амелией Анисович поражает и трогает до глубины души. Очевидно, девочка и мечтать не могла, поя в начале полномасштабной войны в метро песню "Let It Go", что впоследствии встретится со своими кумирами. Однако мечты – особенно в канун Рождества 25 декабря – должны сбываться.

Девочка не ожидала, что встретится с Анной и Эльзой

Британская актриса и певица Саманта Баркс, переодевшись в Эльзу из известного мультфильма, решили выйти на сцену к Амелии, когда та исполняла песню. Следует сказать, что этот образ она выбрала не случайно, ведь играет его в мюзикле "Холодного сердца".

А вот в Анну из этого же мультфильма превратилась Эмили Лейн. Следует заметить, что маленькая Амелия была очень удивлена, когда увидела своих кумиров на сцене.

Встреча Амелии Анисович со звездами "Ледяного сердца": смотрите видео Metro.co.uk

Ранее Амелия встречалась с Тиной Кароль

Напомним, через несколько недель после начала вторжения маленькая киевлянка все же выехала из Киева в Польшу, где встретилась с известной украинской певицей Тиной Кароль. Затем звезда рассказывала, что девочка спрашивала ее, что такое судьба.

Собственно, Кароль ответила, что судьба – это то, как ты напишешь свою историю. Тогда Амелия сказала, что стремится только к одному – быть живой.