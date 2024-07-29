Знаменита Анджеліна Джолі зізналась, що у 22 роки найняла вбивцю, щоб спланувати власну смерть
Джерело:Daily Mail
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася приголомшливим зізнанням: колись вона найняла вбивцю для себе, оскільки замислювалася про самогубство. За словами Джолі, це сталося, коли їй було 22 роки.
Акторка тоді переживала "непростий період" у своєму житті. Зірка відверто розповіла про свої важкі емоційні переживання і внутрішню боротьбу, що привела її до таких крайніх думок.
Радимо Захейтили, бо не на фронті: де зараз Тарас Стадницький, чому не воює та як допомагає ЗСУ
Анджеліна Джолі хотіла померти у 22 роки: що відомо
Акторка поділилася, що цей період у її житті був особливо важким. Вона зізналася, що на той час відчувала, що краще бути вбитою, ніж накласти на себе руки. Джолі пояснила, що думала про своїх близьких і вважала, що їм було б легше пережити її смерть, якщо вона буде вбита, а не якщо вона скоїть самогубство. Ця думка підштовхнула її до рішення найняти вбивцю.
Це звучатиме божевільно, але був час, коли я збиралася найняти когось, хто б убив мене,
– сказала знаменитість.
Джолі розповіла про процес пошуку вбивці:
"Їх не так вже й важко знайти в Нью-Йорку. Як би божевільно це не звучало, я думаю, що багато людей замислюються про самогубство, коли вони молоді", – зазначила Анджеліна.
Джолі також розповіла, що планувала "надіслати вбивці готівку протягом певного часу, щоб на банківському рахунку не було великої суми". Проте, кілер дав їй несподівану відповідь: "Запитав, чи можу я подумати над цим ще раз і подзвонити йому через два місяці." Зірка зазначила, що щось змінилося в її житті, і вона вирішила, що зможе це витримати.
За цей час Джолі зрозуміла, що життя надто цінне, щоб вкорочувати собі віку і не помилилась.