Після початку великої війни Стадницький був визнаний непридатним до військової служби. У матеріалі Кіно 24 ви можете дізнатися, чому актор не може служити в армії, а також як він допомагає Збройним силам України в цей складний час.

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Де зараз та чому не воює Тарас Стадницький

Тарас Стадницький, якого в народі називають "Володька" (це його сценічний псевдонім), раніше виставив у соціальних мережах короткий пост: "Я отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, визнаний непридатним". Цей пост викликав несприйняття і навіть обурення у багатьох людей, що не забарилися залишити відповідні коментарі. Його засуджували та критикували за цей факт.

Актор пояснив, що у грудні 2017 року переніс серйозну операцію на серці й має проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому служити у війську. Проте, не зважаючи на це, люди продовжують писати йому велику кількість негативних коментарів і хейту.

Людина не хоче з'ясовувати, бо хоче хайпу, скандалу. А я не хочу цього підтримувати. Бо через два-три дні у тих людей, які перепощувати цей допис, на сторінці з'явиться багато інших дописів,

– каже Тарас.

Попри критику, Стадницький активно займається волонтерською діяльністю і багато допомагає Збройним силам України.

"На наших концертах робимо збір коштів на підтримку армії. І по цьому маємо повну звітність – коли й скільки зібрали й на закупівлю чого було витрачено ці кошти", – ділиться актор.

Таким чином, Тарас Стадницький допомагає фронту. Попри осуд та критику, багато прихильників підтримують його та висловлюють вдячність за те, що він не залишається байдужим і знаходить спосіб долучитися до боротьби. Вони цінують його зусилля, навіть якщо він не може служити в армії через проблеми зі здоров'ям, і вдячні за волонтерську допомогу, яку він надає Збройним силам України.