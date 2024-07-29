После начала большой войны Стадницкий был признан непригодным к военной службе. В материале Кино 24 вы можете узнать, почему актер не может служить в армии, а также как он помогает Вооруженным силам Украины в это сложное время.

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Где сейчас и почему не воюет Тарас Стадницкий

Тарас Стадницкий, которого в народе называют "Володька" (это его сценический псевдоним), ранее выставил в социальных сетях короткий пост: "Я получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию, признан непригодным". Этот пост вызвал неприятие и даже возмущение у многих людей, что не замедлили оставить соответствующие комментарии. Его осуждали и критиковали за этот факт.

Актер объяснил, что в декабре 2017 года перенес серьезную операцию на сердце и имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему служить в армии. Однако, несмотря на это, люди продолжают писать ему большое количество негативных комментариев и хейта.

Человек не хочет выяснять, потому что хочет хайпа, скандала. А я не хочу этого поддерживать. Потому что через два-три дня у тех людей, которые перепостили это сообщение, на странице появится много других сообщений,

– говорит Тарас.

Несмотря на критику, Стадницкий активно занимается волонтерской деятельностью и много помогает Вооруженным силам Украины.

"На наших концертах делаем сбор средств в поддержку армии. И по этому имеем полную отчетность – когда и сколько собрали и на закупку чего были потрачены эти средства", – делится актер.

Таким образом, Тарас Стадницкий помогает фронту. Несмотря на осуждение и критику, много сторонников поддерживают его и выражают благодарность за то, что он не остается равнодушным и находит способ присоединиться к борьбе. Они ценят его усилия, даже если он не может служить в армии из-за проблем со здоровьем, и благодарны за волонтерскую помощь, которую он предоставляет Вооруженным силам Украины.