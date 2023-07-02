Показ фільмів англійською: у комітеті Ради відреагували на бурхливу критику скорочення дубляжу

Нещодавно Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо англійської. Зокрема, глава держави ініціював показ фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитрами українською. Це викликало бурхливе обговорення у мережі.

Український дубляж у кінотеатрах не замінюватимуть мовою оригіналу для фільмів, що вийшли в прокат англійською мовою. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише 24 Канал.

До речі Платитиме держава: українці зможуть безоплатно пройти курси вивчення англійської

Дубляж не замінюватимуть

Я солідарна з тими, хто вважає, що показ англомовних фільмів мовою оригіналу звузить права україномовних громадян, які йдуть подивитися фільм. Я думаю, що якраз це питання ми будемо доопрацьовувати на комітеті,

— зазначила Кравчук.

Також додала, що цей законопроєкт є рамковим, тобто лише задає напрям руху. Тож комітет Ради обговорить його з профільною спільнотою, кінотеатрами та з людьми.

Депутатка зауважила, альтернативним варіантом може бути програма підтримки кінотеатрів, або тих сеансів, які демонструватимуть фільми англійською. Вона запропонувала як варіант надання глядачам спеціальних ваучерів на сеанси цією іноземною мовою.

Дивіться також 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які варто переглянути

Як відреагували українці на показ фільмів англійською

Зауважимо, відповідно до законопроєкту, англомовні фільми у кінотеатрах мають показувати в оригіналі з українськими субтитрами. Однак, з 2025 року – 50%, 2026 – 75%, а з 2027 – всі. У цей період держава надасть фінансову підтримку на придбання квитків.

До речі, думка громадян розділилися. Частина українців підтримують таку ідею. Ще дехто вважає, що має бути право вибору. Тим часом інші різко розкритикували. Зокрема, заявили, що такий підхід вб'є український дубляж.