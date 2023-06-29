Англійську мову будуть обов'язково вивчати у дитсадках, її повинні будуть знати усі депутати, а фільми в кінотеатрах з 2025 року показуватимуть тільки з українськими субтитрами. Втім, з цього приводу думки українців розділилися.

Дивіться також Що дивитися у липні: 10 найцікавіших фільмів у кінотеатрах

З 2025 року англомовні фільми показуватимуть в оригіналі: реакція українців

Варто відзначити, що у разі прийняття законопроєкту, він офіційно закріпить статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в країні. У законопроєкті йдеться, що англомовні фільми у кінотеатрах мають показувати в оригіналі з українськими субтитрами: з 2025 року – половину, у 2026 – три чверті, а з 2027 року – все. У цей період держава надасть фінансову підтримку на придбання квитків.

Необхідність ухвалення законопроєкту пояснюється тим фактом, що Україна, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, все ще стикається з мовними перешкодами, які утруднюють її інтеграцію з ЄС. У пояснювальній записці зазначається, що порівняно з іншими країнами Європи, Україна відстає у підготовці громадян до спілкування англійською мовою та іншими іноземними мовами.

Проте українців у цій ситуації надзвичайно зачепила тема кіногалузі. На думку деяких, не варто було це поширювати на показ фільмів у кіно. Ось що пишуть в мережі:

"Чесно, не розумію, нащо було чіпати кіногалузь. Я особисто дивлюся вдома у 9/10 випадків англомовні фільми в оригіналі. Це і корисно, і цікавіше. Але це мій вибір. Для чого змушувати до цього людей, тим більше коли у нас такі гарні актори дубляжу і така гарна українська озвучка?";

"Хочете глянути фільми в оригіналі в кіно – у "Жовтні" і так частенько показують англійською і з субтитрами. Це неприємно попахує лобізмом з боку колишніх колег по цеху пана Зеленського – інакше цю дурістіку пояснити важко. Звичайно українцям варто знати іноземну (іноземні) мови, але для цього є мільйон інших інструментів, окрім як буквально знищувати український кінодубляж";

"Такий підхід знищить індустрію українського дубляжу, позбавить роботи українських перекладачів, акторів, звукорежисерів. Для багатьох акторів український дубляж досі залишався чи не єдиною можливістю зберегтися в професії, не продаючись за шмат гнилої ковбаси на другорядні ролі в російських/російськомовних серіялах";

"Проєкт про фактичну заборону українського дубляжу в розпал російсько-української війни – це катастрофічна ганьба. Автори геть не розуміють українського контексту, не розуміють нічого у мовних питаннях. Всі попередні спроби влізти у мовне питання завершувались фіяско. Навіщо знову?";

"Як взагалі держава може диктувати, який відсоток фільмів, що демонструються в прокаті, мусить бути без звукового перекладу українською?";

"Це якийсь абсурд. І він не пройде, бо люди, глядачі, не допустять. У нас суперове дублювання, круті актори! Це не можна нищити".

З іншої сторони, українці вважають, що це добре, коли частина фільмів буде мовою оригіналу. До того ж вони думають, що має бути право вибору. "Хай буде 50 на 50 і люди зможуть обирати", – пишуть в мережі. Ось коментарі тих, хто підтримав таку ініціативу: