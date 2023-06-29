Від епічних пригод та фантастичних шедеврів до емоційних драм та захопливих комедій – цей перелік має задовольнити різноманітні смаки кіноманів. Готуйте попкорн і готуйтеся зануритися у світ кінематографічної магії!

Дивіться також 8 цікавих фактів про акторку Ешлі Парк, відому за серіалом "Емілі в Парижі"

Найцікавіші прем'єри липня 2023 року

"Медовий місяць", 6 липня

Жанр: комедія

Країни: Велика Британія, Італія

У цій чарівній романтичній комедії ми знайомимося з Адамом і Сарою, щасливим молодятами, які вирушають у медовий місяць до Венеції. Пригода стає ще цікавішою, адже з ними їде Бав, найкращий друг нареченого, який постійно крутиться їм під ногами. Але історія отримує зовсім неочікуваний поворот, коли Сара несподівано закохується в привабливого гангстера на ім'я Джорджіо.

"Медовий місяць": дивіться трейлер

"Check-in у халепу", 6 липня

Жанр: комедія

Країна: США

Чотири незвичайні подруги розпочинають захопливу пригоду у неймовірній комедії! Коли планова поїздка Обрі до Пекіну перетворюється на катастрофу, вона звертається по допомогу до своїх надійних подруг: харизматичної та незвичайної художниці Лоло, яскравої зірки телевізійних серіалів Кет та ексцентричної кузини, відомої як Мертве Око, яка має пристрасть до K-Pop. Їхній досвід дружби, пізнання себе та розваг несподівано відкриває їм правду про справжню любов до самих себе.

"Check-in у халепу": дивіться трейлер

"Астрал 5: Червоні двері", 6 липня

Жанр: комедія

Країна: США, Канада

Джошу і Далтону доведеться провести подорож у світ астралу, де вони зіткнуться зі темним минулим своєї родини та безліччю нових жахів, прихованих за таємничими червоними дверима.

"Астрал 5: Червоні двері": дивіться трейлер

"Заручник часу", 6 липня

Жанр: трилер

Країна: США

Детектив поліції, який хворіє на рак, укладає угоду зі своїм інформатором про вбивство його під час виконання службових обов'язків. Ця маніпуляція має на меті забезпечити його родині значну компенсацію від департаменту у разі його смерті.

"Заручник часу": дивіться трейлер

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша", 13 липня

Жанр: бойовик, пригоди, трилер

Країна: США

Повернення Ітана Ганта! У захопливій ролі відомого агента ЦРУ Том Круз знову здивує нас новою місією!

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша": дивіться відео

"Барбі", 20 липня

Жанр: комедія, мелодрама

Країни: Велика Британія, США

Романтична комедія "Барбі" буде нестандартною і доторкнеться до важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, цей фільм буде неочікуваним і відрізнятиметься від традиційних уявлень про Барбі. Барбі знайде свій шлях у реальному світі через власну недосконалість.

"Барбі": дивіться трейлер

"Під поверхнею", 20 липня

Жанр: детектив, трилер

Країна: Велика Британія

Молода жінка переживає напад великої білої акули під час родинного відпочинку на човні, але згодом розуміє, що кошмар тільки починається. Вона вже не знає, кому можна довіряти та стає сам на сам зі своїми внутрішніми демонами.

"Під поверхнею": дивіться трейлер

"Залізні метелики", 20 липня

Жанр: документальний

Країна: Україна

Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда — працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка розповідає про розслідування, яке тривало 8 років.

"Залізні метелики": дивіться трейлер

"Оппенгеймер", 20 липня

Жанр: біографія, драма, історія

Країни: Велика Британія, США

Дивовижна сага, що розповість про створення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер

"Маєток з привидами", 20 липня

Жанр: детектив, комедія, сімейний, фентезі

Країни: США

Фільм "Маєток духів" є втіленням ідеї класичного паркового атракціону. Ця стрічка розповідає історію жінки та її сина, які збирають команду різних спеціалістів, з метою позбавити свій будинок від надприродних мешканців.

"Маєток з привидами": дивіться трейлер

Більше подій та прем'єр липня: